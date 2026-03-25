لندن - (د ب أ):



قال نادي السيارات الملكي RAC البريطاني إنه في ظل ارتفاع أسعار الوقود يمكن لقائدي السيارات ترشيد استهلاك الوقود من خلال اتباع بعض النصائح المتعلقة بضغط هواء الإطارات وسرعة السيارة.

ضغط هواء الإطارات

وأوضح خبراء النادي أنه ينبغي ضبط ضغط هواء الإطارات بشكل صحيح كما هو موضح في دليل المالك؛ حيث يؤثر كل من نقص ضغط هواء الإطارات وزيادته سلبا على كفاءة استهلاك الوقود.

ويختلف ضغط هواء الإطارات حسب حمولة السيارة؛ فعندما يستقل السيارة أربعة ركاب مع وجود أمتعة في صندوق الأمتعة، فينبغي حينئذ ضبط ضغط هواء الإطارات على أقصى ضغط مُوصى به.





السرعة الزائدة

وتعد السرعة الزائدة من الأسباب الرئيسية، التي تقلل من كفاءة استهلاك الوقود؛ فكلما زادت سرعة السيارة ومعدل تسارعها، زاد استهلاك السيارة للوقود. لذا ينبغي الالتزام بالسرعة المحددة أو تخفيفها.

وعلى الرغم من أن التسارع التدريجي يعد مفيدا للقيادة الاقتصادية، إلا أنه ينبغي أن يكون هناك توازنا؛ حيث ينصح خبراء السيارات بعدم التسارع التدريجي المستمر، بل الانتقال بين التروس بسرعة نسبية إلى السرعة المطلوبة.

وبشكل عام يعد الحفاظ على سرعة السيارة المناسبة أمرا أساسيا لترشيد استهلاك الوقود، غير أن التباطؤ ثم التسارع مجددا يتسبب في استهلاك السيارة للمزيد من الوقود.