بعد عودة حركة البيع.. احذر 6 عيوب قاتلة عند شراء السيارات المستعملة

كتب : محمد جمال

05:02 م 22/03/2026

شهد سوق السيارات المصري خلال الأيام الماضية انتعاشة ملحوظة في حركة البيع والشراء، وذلك تزامنًا مع عودة ارتفاع الأسعار مجددًا بعد فترة من التراجعات التي دفعت العديد من المشترين لترقب السوق ومع هذه الزيادة الأخيرة تسارع المقبلين على الشراء لاتخاذ القرار فورا قبل موجات صعود جديدة محتملة.

وفي ظل هذا النشاط، يتجه قطاع كبير من المستهلكين نحو سوق السيارات المستعملة باعتباره الخيار الأكثر اقتصادية، إلا أن الخبراء يحذرون من ضرورة توخي الحذر عند الشراء، في ظل انتشار بعض العيوب الجوهرية التي قد تفقد السيارة قيمتها الحقيقية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي 6 عيوب قاتلة تخفض سعر السيارة لأكثر من النصف:

لحامات الشاسيه والقوائم

تعد لحامات الشاسيه والقوائم واحدة من أكثر العيوب القاتلة والخطيرة التي تهوى بثمن السيارة لأكثر من النصف، وتتمثل في وجود لحام أو تعديل في الشاسيه نتيجة حوادث قوية، أو تغيير قوائم السيارة الذي يُعد دليلًا على انقلاب السيارة أو تعرضها لصدمة شديدة، ما يؤدي إلى انخفاض قيمتها بصورة كبيرة عند البيع.

قص السيارات

يعد قصّ السيارات أو إعادة لحامها واحدة من أكثر العيوب القاتلة والخطيرة الت تخفض قمن قيمة السيارة، إذ تصبح غير موثوقة لدى المشترين.

تغيير الموتور

يعد كذلك تغيير الموتور "محرك السيارة" دون تسجيله أو وجود عيوب جوهرية به من العيوب التي تخفض قيمة السيارة، بسبب التكلفة المرتفعة للإصلاح وانخفاض الاعتمادية.

مشاكل الفتيس وتلاعب العداد

تصنف مشاكل الفتيس وتلاعب العداد كواحدة من أكثر العيوب القاتلة التي تهوى بقيمة السيارة سواء كان الفتيس الأوتوماتيك أو الـCVT، ما يقلل الطلب على السيارة، نظرًا لارتفاع تكلفة الإصلاح أو التبديل، كما يُعد التلاعب في عداد الكيلومترات أحد أبرز العيوب التي تُفقد السيارة مصداقيتها، وتؤدي إلى خفض سعرها بشكل مباشر.

تلف العفشة

يعد نظام التعليق بالسيارة أو مايعرف بـ "العفشة" أنها واحدة من أهم مكونات أو أجزاء السيارة التي ينبغي على المشتري تفقدها لدة مركز معتمد، والتأكد من عدم وجود أي ضربات قوية بها تشير إلى وجود حادث قوي، وهو ما يجعل المشترين يتجهون لتقييمها بسعر أقل من المعتاد نظرًا لتراجع مستوى الأمان والثقة في حالتها الفنية.

الدهان الكامل

الدهان الكامل للهيكل الخارجي دون سبب واضح يُثير عادةً تساؤلات حول تاريخ السيارة، ويُعد من العوامل التي تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في قيمتها السوقية، بسبب الشك في وجود إصلاحات أو تلفيات سابقة.

