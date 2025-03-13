تويوتا تطلق سيارة متناهية الصغر لمن لا يمتلكون رخصة قيادة.. فيديو وصور

طوكيو - (د ب أ):

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب أكبر منتج للسيارات في العالم، عن نموذج اختباري لسيارة صغيرة جديدة ذات مقعدين.

ويبلغ النموذج الاختباري الذي أطلقت عليه الشركة اسم "إف تي-مي" FT-ME أقل من 98 بوصة ليصبح أصغر من السيارة سمارت فور تو التي تنتجها شركة مرسيدس الألمانية.

في الوقت نفسه فإن مقعد الراكب المجاور لمقعد السائق في النموذج الاختباري إف تي-مي أخف وزنا ويمكن إزالته لتوفير مساحة أكبر للأمتعة.

وتقول تويوتا إنه يستطيع استيعاب دراجة قابلة للطي داخله عند إلغاء مقعد الراكب.

كما تتميز السيارة إف تي-مي في الداخل بعجلة قيادة مستطيلة الشكل، ويعمل الهاتف الذكي الخاص بالسائق كمفتاح للسيارة ثم يتم توصيله بلوحة العدادات.

ويسمح وجود مساحة زجاجية واسعة مع خطوط الرؤية الواضحة بالاستغناء عن وجود أنظمة المساعدة لوضع السيارة في مكان الانتظار.

ولم تكشف تويوتا الكثير عن المكونات الميكانيكية في السيارة باستثناء الإشارة إلى وجود محرك كهربائي فيها على محور العجلات الأمامية، وألواح شمسية على السقف تستطيع شحن البطارية بشكل مباشر.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 45 كيلومترا (28 ميلا) في الساعة.

وتعتقد تويوتا أن السيارة ستحتاج إلى بطارية تتيح لها قطع مسافة لا تقل عن 100 كيلومتر في ظروف التشغيل الطبيعية قبل إعادة شحنها.

ويمكن استخدام هذه الفئة من السيارات الصغيرة المعروفة باسم إل6 في أوروبا في المناطق المخصصة للسيارات منخفضة الانبعاثات الكربونية والسماح في بعض الدول للمراهقين الذين لا يحملون رخصة قيادة سيارة بقيادتها.

وقال ستيجن بيترز رئيس قطاع وسائل الحركة الجديدة وكبير المهندسين في تويوتا إن مثل هذه السيارة ليست فقط للصغار وإنما يمكن أن تكون سيارة ثانية للأسرة في المناطق الحضرية، مضيفا "نؤمن أن هناك فرصة لتقديم شيء جديد للعملاء" في سوق السيارات.

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