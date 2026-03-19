برلين - (د ب أ):

يتطلب سقف السيارات الكابريو، وخاصة المصنوع من القماش، عناية خاصة للحفاظ على رونقه ووظيفته لأطول وقت ممكن.

وأوضح نادي السيارات ADAC الألماني أن الاتساخات والعوامل الجوية مثل الغبار والأمطار وأشعة الشمس يمكن أن تؤثر بمرور الوقت على مادة السقف.

لذلك ينبغي تنظيف سقف الكابريو بانتظام وبطريقة صحيحة؛ لأن الأخطاء في عملية التنظيف قد تسبب أضرارا أكبر من الاتساخات نفسها.

اتساخات سطحية

وفي البداية ينبغي إزالة الاتساخات السطحية باستخدام الماء وفرشاة ناعمة، وغالبا ما يكون ذلك كافيا لإزالة الغبار والرمال المتراكمة.

وإذا لم يكن الماء وحده كافيا، يمكن استخدام صابون لطيف أو شامبو مخصص للسيارات، مع الحرص على تجنب المواد الكيميائية القوية، التي قد تضر بألياف القماش أو تؤثر في لونه.

بقع صعبة

أما في حالة وجود بقع أكثر صعوبة مثل فضلات الطيور أو آثار الأشجار، فيمكن استخدام منظفات مخصصة لأسقف السيارات الكابريو؛ حيث إن هذه المنتجات مصممة خصيصا لتنظيف القماش دون إتلافه، كما أنها تساعد على إزالة البقع العنيدة بطريقة آمنة.

أخطاء شائعة .. تجنبها

وشدد الخبراء على ضرورة تجنب بعض الأخطاء الشائعة أثناء تنظيف السقف؛ فمثلا لا يجوز استخدام أجهزة التنظيف ذات الضغط العالي؛ لأن ضغط الماء القوي قد يتسبب في إتلاف نسيج السقف أو تسرب المياه إلى الداخل.

كما يجب تجنب استخدام الفرش القاسية أو المواد الكاشطة؛ لأنها قد تُتلف سطح القماش وتترك خدوشا أو آثارا غير مرغوبة.

وبعد الانتهاء من التنظيف ينبغي ترك السقف حتى يجف تماما قبل طيه؛ فطي السقف وهو لا يزال رطبا قد يؤدي إلى ظهور العفن أو الروائح غير المرغوبة.

كما ينبغي استخدام مواد عزل مائي مخصصة لأسقف الكابريو بين الحين والآخر؛ إذ تساعد هذه المواد على استعادة قدرة السقف على مقاومة الماء وتحميه من الاتساخات وأشعة الشمس.

الأجزاء المحيطة بالسقف

ولا تقتصر العناية على القماش فقط، بل من المهم أيضا الاهتمام بالأجزاء المحيطة بالسقف مثل الحواف المطاطية والآليات الميكانيكية الخاصة بفتحه وإغلاقه؛ فتنظيف هذه الأجزاء ومعالجتها بمواد حماية مناسبة يساعد على الحفاظ على مرونتها ويضمن عمل السقف بسلاسة لفترة أطول.

