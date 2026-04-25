في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود، باتت كفاءة استهلاك البنزين أحد أهم المعايير التي يعتمد عليها المقبلون على شراء سيارة جديدة في مصر خلال عام 2026.

ولم يعد الاختيار مقتصرًا على التصميم أو التجهيزات فقط، بل اتجهت شريحة كبيرة من المستهلكين نحو السيارات الاقتصادية التي تحقق أقل معدل استهلاك ممكن للوقود، سواء في فئة السيارات الجديدة أو المستعملة، بهدف تقليل تكاليف التشغيل اليومية.

وفي هذا السياق، يستعرض التقرير أبرز 5 سيارات موفرة في استهلاك الوقود بمصر:

سوزوكي سويفت

تعتمد سيارة سوزوكي الصغيرة على محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 81 حصان وعزم 111 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة 5 سرعات أوتوماتيك CVT.



وتصل سرعتها القصوى إلى 165 كم/س، مع معدل استهلاك يبلغ 3.8 لتر لكل 100 كم في الظروف العادية.



تبدأ أسعارها من 775.000 جنيه للفئة الأولى، و800.000 جنيه للفئة الثانية.

نيسان جوك

تأتي نيسان جوك بمحرك 1000 سي سي تيربو بثلاث أسطوانات يولد 115 حصان وعزم 200 نيوتن متر، مع ناقل حركة DCT بـ7 سرعات ودفع أمامي.



وتستهلك نحو 4.8 لتر لكل 100 كم.



تبدأ أسعارها من 1.095.000 جنيه وتصل إلى 1.245.000 جنيه حسب الفئة.

رينو تاليانت

تعتمد رينو تاليانت على محرك 1.0 لتر تيربو بقوة 100 حصان وعزم 140 نيوتن متر، مع ناقل حركة CVT.



ويبلغ معدل استهلاكها 5.6 لتر لكل 100 كم.



تبدأ أسعارها من 755.000 جنيه وتصل إلى 815.000 جنيه.

بروتون ساجا

تأتي بروتون ساجا بمحرك 1300 سي سي بقوة 95 حصان وعزم 120 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات بتقنية VVT.



وتستهلك في المتوسط 5.6 لتر لكل 100 كم.



ويبلغ سعرها الرسمي نحو 650.000 جنيه.

رينو كارديان

تعتمد على محرك 1.0 لتر تيربو بثلاث أسطوانات يولد 100 حصان و142 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك.



وتستهلك 5.6 لتر لكل 100 كم.



تبدأ أسعارها من 875.000 جنيه وتصل إلى 990.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

