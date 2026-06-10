قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما يتعين على إيران فعله للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة هو "البدء في توقيع ورقة"، مشيرا إلى أن الاتفاق تم التفاوض عليه بشكل كامل بالفعل.

ترامب: الاتفاق جاهز لكن إيران تُواصل التأجيل

أوضح ترامب، خلال حديثه في المكتب البيضاوي، أن "كل ما عليهم فعله هو البدء في توقيع ورقة"، مضيفا أن الاتفاق جرى التوصل إليه بالفعل بعد مفاوضات مكثفة.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: إن الجانب الإيراني يُواصل الضغط والتأجيل رغم اكتمال صيغة الاتفاق، معتبرا أن الورقة المطروحة تُمثّل "اتفاقا مهما للغاية"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

تهديدات أمريكية بمزيد من الضربات

أشار ترامب، إلى أن بلاده تتجه نحو "تصعيد إضافي" ضد إيران، بعد منشور سابق له على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهم فيه طهران بأنها استغرقت وقتا طويلا في التفاوض على اتفاق كان سيعود عليها بفوائد كبيرة.

وأكد الرئيس ترامب، أن واشنطن لن تتراجع عن خياراتها إذا استمرت إيران في تعطيل مسار الاتفاق.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، واستمرار تبادل الاتهامات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.