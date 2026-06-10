إعلان

ترامب: كل ما على إيران فعله هو "توقيع ورقة" لإنجاز الاتفاق

كتب : مصطفى الشاعر

07:38 م 10/06/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما يتعين على إيران فعله للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة هو "البدء في توقيع ورقة"، مشيرا إلى أن الاتفاق تم التفاوض عليه بشكل كامل بالفعل.

ترامب: الاتفاق جاهز لكن إيران تُواصل التأجيل

أوضح ترامب، خلال حديثه في المكتب البيضاوي، أن "كل ما عليهم فعله هو البدء في توقيع ورقة"، مضيفا أن الاتفاق جرى التوصل إليه بالفعل بعد مفاوضات مكثفة.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: إن الجانب الإيراني يُواصل الضغط والتأجيل رغم اكتمال صيغة الاتفاق، معتبرا أن الورقة المطروحة تُمثّل "اتفاقا مهما للغاية"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

تهديدات أمريكية بمزيد من الضربات

أشار ترامب، إلى أن بلاده تتجه نحو "تصعيد إضافي" ضد إيران، بعد منشور سابق له على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهم فيه طهران بأنها استغرقت وقتا طويلا في التفاوض على اتفاق كان سيعود عليها بفوائد كبيرة.

وأكد الرئيس ترامب، أن واشنطن لن تتراجع عن خياراتها إذا استمرت إيران في تعطيل مسار الاتفاق.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، واستمرار تبادل الاتهامات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب مفاوضات أمريكا وإيران إيران وأمريكا حرب إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

سقطت أرضاً وسط ذهول المارة.. ضبط خاطفي "السلسلة الذهبية" من سيدة بالجيزة
حوادث وقضايا

سقطت أرضاً وسط ذهول المارة.. ضبط خاطفي "السلسلة الذهبية" من سيدة بالجيزة
"ضحكتك في الجنة يا زيزو" صلاح عبدالله يطلب الدعاء لـ عبدالعزيز مخيون
زووم

"ضحكتك في الجنة يا زيزو" صلاح عبدالله يطلب الدعاء لـ عبدالعزيز مخيون
السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
أخبار مصر

السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
تراجع 270 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات
اقتصاد

تراجع 270 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات
"الإعلاميين" تعلن نتيجة التحقيق مع ريهام سعيد بشأن حلقة "كلاب الشوارع"
أخبار مصر

"الإعلاميين" تعلن نتيجة التحقيق مع ريهام سعيد بشأن حلقة "كلاب الشوارع"

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026