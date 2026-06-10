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قائمة جديدة لأسعار زيوت أولى إنرجي في مصر اعتبارًا من 10 يونيو

كتب : محمد جمال

05:40 م 10/06/2026 تعديل في 05:40 م

أسعار زيوت أولى إنرجى بمصر

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أعلنت شركة «أولى إنرجي مصر» عن أحدث قائمة لأسعار الزيوت والشحوم والمنتجات الخاصة بالسوق المحلي، وذلك اعتبارًا من 10 يونيو 2026، في خطوة تعكس تحركات الأسعار داخل قطاع مستلزمات السيارات والطاقة.

وتضمنت القائمة الجديدة عددًا من زيوت المحركات المخصصة لسيارات الركوب والمركبات التجارية، إلى جانب زيوت نقل الحركة والزيوت الهيدروليكية وسوائل الفرامل ومنتجات التبريد.

وأظهرت القائمة وصول سعر زيت أكسل فيوجن SN 5W30 إلى 6600 جنيه للمستهلك، فيما سجل زيت أكسل فيوجن SN 5W40 السعر نفسه، بينما بلغ سعر زيت ديوماكس دي إل 10W40 CI4 عبوة جركن 20 لتر نحو 8050 جنيهًا.

وللتعرف على الأسعار والتفاصيل الكاملة لمختلف الزيوت والمنتجات الأخرى، يمكن الاطلاع على القائمة السعرية المرفقة التي أصدرتها شركة «أولى إنرجي مصر».

أولى إنرجي مصر

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