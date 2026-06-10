كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات في تقريرها الشهري الذي يصدر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، عن تطور أعداد تراخيص سيارات علامة جيتور الصينية خلال شهر مايو الماضي.

جيتور تسجل أكثر من 1500 سيارة خلال مايو

واحتلت جيتور الترتيب الثالث في قائمة أكثر العلامات ترخيصًا للسيارات في مصر خلال الشهر المنقضي بإجمالي 1.503، وفي المركز الثاني بين العلامات الصينية بعد علامة شيري التجارية التي احتلت الصدارة.

وحافظت جيتور على موقعها المتقدم بين شركات السيارات العاملة في مصر منذ يناير وحتى مايو 2026، فقد أهلتها مبيعاتها التراكمية إلى احتلال المركز الخامس بين كافة العلامات التجارية المتوفرة بالسوق المحلي.

القصراوي: تنوع الطرازات التي تقدمها جيتور سبب في نجاحها

قال سيف القصراوي، مدير علامة جيتور بقصراوي جروب: "يعكس هذا النجاح المكانة المتنامية التي باتت تحتلها جيتور داخل السوق المصرية، مدعومة بمجموعة متنوعة من الطرازات التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وأضاف القصراوي أن في مقدمة هذه الطرازات X70 Plus المجمعة محليًا، وX70، و X90 Plus، وداشينج، بالإضافة إلى T1 وT2 اللتين عززتا من حضور العلامة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، بالإضافة إلى T2 المزودة بتقنية i-DM والقابلة للشحن، وذلك بفضل التصميم العصري والتقنيات الحديثة ومستويات الأمان المتقدمة."

وأردف أن جانب كبير من هذا النجاح يعود إلى الجهود المستمرة التي تبذلها قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور في مصر، والتي نجحت في بناء منظومة متكاملة ترتكز على تقديم أفضل تجربة امتلاك للعملاء، بداية من خدمات البيع والاستشارات الفنية، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع التي أصبحت أحد أهم عوامل تميز العلامة في السوق.

وأكد أن "قصراوي جروب" تواصل الاستثمار في تطوير شبكة مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وتوفير قطع الغيار الأصلية بصورة مستمرة، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يضمن تقديم خدمات سريعة وعالية الجودة تلبي تطلعات العملاء وتعزز مستويات رضاهم.

وشدد سيف القصراوي على أن الثقة المتبادلة بين العملاء والعلامة التجارية لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق هذه النتائج، حيث نجحت جيتور في ترسيخ صورة قوية باعتبارها واحدة من أكثر العلامات نموًا في السوق المصرية، مدعومة بمنتجات تنافسية ومنظومة خدمات متكاملة يقف خلفها فريق عمل قصراوي جروب الذي يواصل العمل على تطوير تجربة العملاء وتعزيز ولائهم للعلامة.

معدلات النمو تضع جيتور بين الكبار

ولفت إلى أن تراخيص شهر مايو 2026 تؤكد أن جيتور لم تعد مجرد علامة صاعدة في السوق المصرية، بل أصبحت لاعبًا رئيسيًا ضمن الكبار، مع استمرارها في تحقيق معدلات نمو قوية وحصد مراكز متقدمة على مستوى السوق بشكل عام، وعلى مستوى العلامات الصينية بشكل خاص، بما يعكس قوة العلامة ورؤية قصراوي جروب الطموحة لمواصلة النجاح خلال الفترة المقبلة.

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