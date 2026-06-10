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مقتل شاب بطلقات نارية على يد شقيقه في أسيوط

كتب : محمود عجمي

07:52 م 10/06/2026

جثة

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شهدت قرية المعصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، واقعة مأساوية بعدما أقدم شقيق على إنهاء حياة شقيقه بإطلاق أعيرة نارية عليه، بسبب خلافات بينهما حول تقسيم الميراث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص في العقد الثالث من العمر إثر إصابته بطلقات نارية على يد شقيقه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مركز الشرطة، يرافقهم فريق من الإسعاف، إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع "أحمد.ع.ع"، 30 عامًا، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية أطلقها عليه شقيقه ويدعى “أيمن”، بسبب خلافات على تقسيم الميراث.

وأكدت التحريات الأولية أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث متأثرًا بإصابته.

تم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الإيمان الجديدة، تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي، فيما تمكنت وحدة مباحث مركز الفتح من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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النيابة العامة مشاجرة أسيوط جريمة قتل

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