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صدمة في صفوف بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم 2026

كتب : محمد الميموني

07:29 م 10/06/2026 تعديل في 07:43 م
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تلقى منتخب بلجيكا، خبرًا صادمًا بعد تعرض النجم جيريمي دوكو للإصابة خلال تدريبات المنتخب استعدادا لكأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

موعد افتتاح كأس العالم 2026

وتتجه الأنظار في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس 11 يونيو الجاري، عن افتتاح كأس العالم 2026 التي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

إصابة دوكو في تدريبات بلجيكا استعدادًا لمواجهة مصر في كأس العالم

وأعلنت صحيفة "HLN" البلجيكية، اضطر جيريمي دوكو لمغادرة تدريب المنتخب البلجيكي بسبب شعوره ببعض الانزعاجات.

وقال تقرير الصحيفة اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يكون الانزعاج طفيفًا، ومن المتوقع أن يتمكن دوكو من استئناف التدريب الجماعي قريبًا وربما اليوم.

وأكدت الصحيفة البلجيكية تقريرها، مشيرة إلى أنه لا يوجد خطر حول غياب جيريمي دوكو عن مباراة منتخب مصر بكأس العالم.

ويذكر أن يقع منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، برفقة منتخبات مصر، نيوزيلندا وإيران.

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جيريمي دوكو كأس العالم بلجيكا

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