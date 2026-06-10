

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصد قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة سلسلة ذهبية من سيدة بأسلوب "الخطف" في محافظة الجيزة، ما أدى إلى سقوطها أرضاً وإصابتها بحالة من الذعر.

تبلغ مأمور قسم شرطة الأهرام من المجني عليها، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بقيام شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية بخطف سلسلتها الذهبية من رقبتها حال توقفها بأحد الشوارع الجانبية، ثم لاذا بالفرار فور ارتكاب الجريمة.

نجحت جهود البحث الجنائي في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عنصران جنائيان مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، كما جرى ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الحادث، والتي تبين أنها ملك أحدهما وبدون لوحات معدنية.

اعترافات اللصوص بخطف سلسلة ذهبية من سيدة بالهرم

أقر المتهمان خلال مواجهتهما بارتكاب الواقعة تفصيلياً، وأرشدا عن مكان تصريفهما للمسروقات لدى "عميل" سيئ النية مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، والذي اشترى السلسلة مع علمه بأنها من حصيلة سرقة، حيث أمكن ضبطه واستعادة السلسلة الذهبية المُبلغ بسرقتها.

اتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجرى تحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.