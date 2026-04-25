شتوتجارت - (د ب أ):

قررت شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات الانسحاب من شركة بوجاتي لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة.

بورشه تبيع حصتها في بوجاتي ريماك

وأعلن الجانبان عن بيع حصة شركة بورشه الألمانية التي تبلغ 45% في مشروع بوجاتي ريماك المشترك، إلى كونسورتيوم بقيادة شركة الاستثمار الخاص إتش.أو.إف كابيتال. ولا تزال الموافقة من السلطات المعنية قيد الانتظار.

خروج بورشه من ريماك أيضًا

وكجزء من الخطوة، تتخلى شركة بورشه أيضا عن حصتها في مجموعة ريماك. وكانت تمتلك مؤخرا نحو 20.6% من أسهم شركة السيارات الرياضية الكهربائية الكرواتية المتخصصة.

تحالف استثماري جديد يقود الصفقة

ويضم الكونسورتيوم، الذي من المقرر أن يستحوذ على الحصة، شركة بلوفايف كابيتال من أبوظبي كأكبر مستثمر بالإضافة إلى مستثمرين مؤسسيين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

غموض حول قيمة الصفقة وتحديات بورشه

ولم تعلق شركات بورشه وريماك ومجموعة المشترين على سعر الشراء. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان بورشه أنها لن تصرف مكافآت للعاملين هذا العام بسبب النتائج السنوية الضعيفة.

