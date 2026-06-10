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تبدأ من 250 ألف جنيه.. 5 سيارات الأكثر شعبية في سوق المستعمل بمصر

احتفلت شركة نيسان مصر بخروج أول سيارة نيسان ماجنيت من خطوط الإنتاج بمصنع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، في خطوة تعزز اتجاه العلامة اليابانية نحو التصنيع المحلي داخل السوق المصري، لتصبح أول سيارة من هذا الطراز يتم تجميعها داخل قارة أفريقيا.

وتعتمد نيسان ماجنيت على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1000 سي سي تيربو، يولد قوة تصل إلى 99 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا داخل السوق المصري نحو الاعتماد على المحركات الصغيرة المزودة بشاحن توربيني، والتي أصبحت الخيار الأبرز لعدد من الشركات في الفئة الاقتصادية بفضل توازنها بين الأداء وكفاءة استهلاك الوقود.

وفي ظل هذا التوجه، تبرز مجموعة من أبرز السيارات الـ1000 سي سي في الفئة الاقتصادية، والتي أصبحت تمثل خيارًا أساسيًا للمستهلك الباحث عن الأداء الاقتصادي والتكلفة المناسبة.

رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر تيربو بقوة 100 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك، ما يمنحها أداءً متوازنًا داخل المدينة والطرق السريعة.

وتأتي بأبعاد مدمجة بطول 4.120 متر، وقاعدة عجلات 2.604 متر، مع خلوص أرضي مرتفع يبلغ 209 مم، وسعة صندوق أمتعة 410 لتر، وخزان وقود بسعة 50 لتر.

وتبدأ أسعارها في مصر من 800 ألف جنيه لفئة Evolution، و850 ألف جنيه لفئة Techno، وتصل إلى 900 ألف جنيه للفئة الأعلى Iconic.

رينو تاليانت

تأتي رينو تاليانت بمحرك تربو سعة 1000 سي سي بقوة 100 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك CVT، ما يوفر قيادة ناعمة واستهلاك وقود اقتصادي.

وتبدأ أسعارها في السوق المصري من 755 ألف جنيه لفئة Evolution، وتصل إلى نحو 815 ألف جنيه لفئة Techno الأعلى تجهيزًا.

سوزوكي إسبريسو

تعتمد سوزوكي إسبريسو على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر بقوة 67 حصانًا عند 5500 لفة في الدقيقة، مع خزان وقود بسعة 27 لترًا، وتُصنف كواحدة من أبسط وأرخص السيارات في فئتها.

وتتوفر في السوق المصري بفئة واحدة أوتوماتيك بسعر يبلغ 650 ألف جنيه.

نيسان جوك

تعتمد نيسان جوك الجديدة على محرك تربو ثلاثي الاسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل حركة يدوي 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

تقدم نيسان جوك 2027 الجديدة في السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 1.160.000 جنيه، والفئة الثانية 1.260.000 جنيه، والفئة الثالثة 1.300.000 جنيه.

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