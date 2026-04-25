أصبحت السيارات الكهربائية الجديدة أكثر انتشارًا بالسوق المحلي خلال عام 2026 الجاري، خاصة مع دخول العديد من الطرازات التي تنطلق لأول مرة بالسوق المحلي وبأسعار مناسبة مقارنة بأسعارها خلال السنوات الماضية.

وبالرغم من زيادة أسعار شحنها، يرى قطاع من المستهلكين المقبلين على الشراء في مصر أن مصاريف تشغيل السيارات الكهربائية لا تزال أرخص من مثيلاتها التي تعمل بالوقود، وذلك كون الطرز الكهربائية لا تحتاج إلى صيانات دورية بعكس سيارات البنزين.

مقارنة تفصيلية بين السيارتين دونج فينج و بي واي دي دولفين بالسوق المصري:

المحرك والأداء

تعمل دونج فينج بوكس بمحرك كهربائي يولد قوة 70 وات (95 حصان) وعزم دوران 160 نيوتن متر، وتدعم الشحن السريع،ببطاريتين بسعة 300 كم و430 كم.

تأتي بي واي دي دولفين سيرف بمحرك كهربائي بقدرة 39كيلوواط يولد قوة 74 حصان وعزم دوران 135 نيوتن متر، وتوفر مدى 300 كم في الشحنة الواحدة.

التصميم والحجم

دونج فينج: هاتشباك تحت مدمجة (Compact) بطول يقارب 4 أمتار مع قاعدة عجلات كبيرة توفر مساحة داخلية واسعة، مقصورة تتسع لـ 4 مقاعد بتصميم ثنائي اللون

يبلغ الطول الكلي لبي واي دي دولفين 3.780 ملم، وعرضها 1.540 ملم، وارتفاعها الإجمالي 1.715 ملم، وقاعدة عجلاتها 2.500 ملم، ووزنها الإجمالي بأقصى حمولة 2.068 كيلوجرام.

المقصورة الداخليه

دونج فينج بوكس: شاشة عدادات LCD مقاس 7 بوصات، وشاشة تحكم مركزية عالية الوضوح مقاس 10 بوصات، شاحن هاتف لاسلكي، كاميرا خلفية، حساسات، ونظام إضاءة LED.

بي واي دي دولفين: شاشة لمس دوارة مقاس 10.1 بوصة، نظام اتصال ذكي، Apple CarPlay وAndroid Auto، وتحكم صوتي "Hi BYD"، ومفتاح NFC للدخول بدون مفتاح.

أنظمة الأمان والسلامة

دونج فينج بوكس: وسائد هوائية تصل إلى 6 وسائد، وأنظمة فرامل متطورة، مع ضمان يمتد لــ6 سنوات.

بي واي دي دولفين: أنظمة مساعدة السائق المتقدمة DiPilot، ووسائد هوائية، مع نظام كبح تلقائي للطوارئ، ومثبت سرعة ذكي.

الأسعار

تقدم دونج فينج بوكس في مصر بسعر رسمي يبدأ من 770 ألف جنيه للنسخة بمدى 330كم، وتصل إلى 870 ألف جنيه للنسخة بمدى 430 كم.

بينما تتوفر بي واي دي دولفين بسعرها الرسمي 949,900 جنيه.

اقرأ أيضًا:

رغم التحديات.. أودي ترى الصين مفتاح إنعاش مبيعات السيارات الفاخرة

تسلا تبدأ إنتاج سيارة أجرة ذاتية القيادة بدون عجلة قيادة أو دواسات

تيرامار ضد تيجوان.. منافسة قوية بفئة الـ SUV في السوق المصري