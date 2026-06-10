تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو انطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع المكسيك وكندا، خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وعلى مدار تاريخ المونديال، شهدت البطولة العديد من اللحظات والأرقام الخالدة التي صنعت شعبيتها الكبيرة وجعلتها الحدث الرياضي الأبرز عالميا.

وتعد نسخة كأس العالم 2002، التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، واحدة من أبرز النسخ في تاريخ البطولة، بعدما شهدت العديد من الأرقام القياسية التي لا تزال راسخة حتى الآن.

ويظل الرقم الخاص بأسرع هدف في تاريخ كأس العالم، جاء لصالح هاكان شوكور مهاجم منتخب تركيا السابق، برقم لم يسبق في تاريخ كأس العالم بعد 11 ثانية من انطلاق المباراة، أمام كوريا الجنوبية في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، ليسجل أسرع هدف في تاريخ المونديال، وهو الرقم الذي صمد أكثر من عقدين ولا أحد يستطيع أن يحطمه حتى الآن.