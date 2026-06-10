مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

البرتغال

- -
22:45

نيجيريا

مباريات ودية - منتخبات

الأرجنتين

3 0
04:00

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

العراق

0 2
04:00

فنزويلا

جميع المباريات

إعلان

قبل بداية المونديال.. تعرف على اسرع هدف في تاريخ كأس العالم

كتب : محمد عبد السلام

07:22 م 10/06/2026

هاكان شوكور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو انطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع المكسيك وكندا، خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وعلى مدار تاريخ المونديال، شهدت البطولة العديد من اللحظات والأرقام الخالدة التي صنعت شعبيتها الكبيرة وجعلتها الحدث الرياضي الأبرز عالميا.

وتعد نسخة كأس العالم 2002، التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، واحدة من أبرز النسخ في تاريخ البطولة، بعدما شهدت العديد من الأرقام القياسية التي لا تزال راسخة حتى الآن.

ويظل الرقم الخاص بأسرع هدف في تاريخ كأس العالم، جاء لصالح هاكان شوكور مهاجم منتخب تركيا السابق، برقم لم يسبق في تاريخ كأس العالم بعد 11 ثانية من انطلاق المباراة، أمام كوريا الجنوبية في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، ليسجل أسرع هدف في تاريخ المونديال، وهو الرقم الذي صمد أكثر من عقدين ولا أحد يستطيع أن يحطمه حتى الآن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم 2026 اسرع هدف في تاريخ كأس العالم هاكان شوكور

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قبل رحيله.. عبدالعزيز مخيون يروي تفاصيل خلافه مع أحمد زكي
زووم

قبل رحيله.. عبدالعزيز مخيون يروي تفاصيل خلافه مع أحمد زكي
تراجع 270 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات
اقتصاد

تراجع 270 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات
"ضحكتك في الجنة يا زيزو" صلاح عبدالله يطلب الدعاء لـ عبدالعزيز مخيون
زووم

"ضحكتك في الجنة يا زيزو" صلاح عبدالله يطلب الدعاء لـ عبدالعزيز مخيون
"سلامة الغذاء" تتحدى قرار الصحة: الرقابة على الأغذية اختصاصات "حصرية للهيئة
أخبار مصر

"سلامة الغذاء" تتحدى قرار الصحة: الرقابة على الأغذية اختصاصات "حصرية للهيئة
النني يعلن رحيله عن الجزيرة الإماراتي برسالة مؤثرة (صورة)
رياضة محلية

النني يعلن رحيله عن الجزيرة الإماراتي برسالة مؤثرة (صورة)

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026