أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن موعد وتفاصيل جلسة مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" السيارات (الملاكي) من مصادر ومتروك ومهمل جمارك بورسعيد ودمياط البحريين.

بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على المزاد، تقام جلسة البيع يوم الاثنين 22 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بمحافظة الجيزة.

أنواع السيارات المعروضة للبيع بمزاد جمرك بورسعيد ودمياط

يطرح للبيع في المزاد بحسب المذكور في كراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي ماركات (شيفروليه أفيو موديل 2009 "بنزين - غاز" - كيا K3 موديل 2015 - هيونداي أفانتي موديل 2007 - هيونداي أفانتي موديل 2012 - هيونداي أفانتي موديل 2015 - كيا سول موديل 2011 - شيفروليه تراكس موديل 2014 - سكودا أوكتافيا موديل 2013 - مرسيدس G500 موديل 2021 - ميني كوبر موديل 2015 - شيفرولية تراكس موديل 2014 - تويوتا ياريس موديل 2018).

ويتوفر للبيع بالمزاد أيضًا سيارات (مرسيدس C180 موديل 2014 - مرسيدس C180 موديل 2015 - هيونداي أفانتي 2016 - هيونداي أفانتي 2014 - هيونداي توسان 2016 - مرسيدس A180 موديل 2017 - كيا سورينتو موديل 2021 - ميني كوبر موديل 2013 - كيا سول موديل 2014 - هيونداي توسان موديل 2017 - هيونداي توسان موديل 2018 - هيونداي توسان موديل 2016 - كيا سول موديل 2015).

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

شروط الاشتراك في مزاد سيارات جمرك بورسعيد ودمياط

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

قيمة تأمين مزاد سيارات جمرك بورسعيد

وحددت الهيئة مبلغ 50 آلاف جنيه لتأمين دخول المزاد، كما اشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

ولفتت لجنة الإشراف على المزاد إلى أن المشاركون بصفة هيئات أو شركات، يجب تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، أما المشاركون بشكل فردي يكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

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