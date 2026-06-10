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10 صور ترصد ملعب المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026

كتب : محمد الميموني

07:17 م 10/06/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ملعب أزتيكا مكسيكو سيتي (3)
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    ملعب أزتيكا مكسيكو سيتي (1)
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    ملعب أزتيكا مكسيكو سيتي (4)
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    ملعب أزتيكا مكسيكو سيتي (2)
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    ملعب أزتيكا مكسيكو سيتي (7)
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    ملعب أزتيكا مكسيكو سيتي (5)
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    ملعب أزتيكا مكسيكو سيتي (9)
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    ملعب أزتيكا مكسيكو سيتي (6)

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تتجه الأنظار عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت المكسيك و العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة نحو مباراة افتتاح كأس العالم للنسخة 2026 المقامة في الولايات المتحدة و المكسيك و كندا.

وتنطلق منافسات كأس العالم في الفترة من 11 يونيو الجاري إلي 19 يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخب من بينهم منتخبنا الوطني الذي يقع في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا ونيوزلندا وإيران.

موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في كأس العالم

وتنطلق مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو، المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أزتيكا المكسيكي.

سعة ملعب أزتيكا المكسيكي

وتبلغ سعة ملعب أزتيكا المكسيكي حاليًا أكثر من 87,523 ألف متفرج، وسجل أعلى معدل حضور في 7 يوليو 1968 في مباراة المكسيك ضد البرازيل الماضية.

ويعد ملعب أزتيكا أحد أكثر الملاعب شهرة في كرة القدم العالمية وكان أول من استضاف نهائيات كأس العالم مرتين، الأولى نسخة 1970 وهزمت البرازيل إيطاليا بنتيجة 4-1، بينما في الثانية 1986 فازت الأرجنتين على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-2.

يذكر أن كأس العالم للنسخة 2026 قد يقام في ثلاث دول وهم الولايات المتحدة ، المكسيك ، كندا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم 2026 المكسيك جنوب أفريقيا

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