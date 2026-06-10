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قلق على العائلات.. قائد إيران يتحدث عن التحديات النفسية التي تواجههم بالمونديال

كتب : محمد عبد السلام

07:48 م 10/06/2026

علي رضا جهانبخش (1)

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تحدث علي رضا جهانبخش، قائد منتخب إيران، عن التحديات النفسية التي يواجهها لاعبو منتخب بلاده قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها إيران، مؤكدًا أن تلك الظروف تلقي بظلالها على تركيز اللاعبين.

وتقام النسخة المقبلة من المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وقال جهانبخش، في تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية: "الفترة الحالية ليست سهلة على الجميع، فكل لاعب يحرص باستمرار على الاطمئنان على أسرته وأصدقائه داخل إيران، وهو ما يجعل الحفاظ على التركيز الكامل أمرًا معقدًا".

وأضاف لاعب ديندر البلجيكي: "رغم الظروف المحيطة بنا، نسعى إلى التعامل باحترافية كاملة وتقديم أفضل ما لدينا، أملاً في إدخال السعادة إلى قلوب الجماهير".

واختتم تصريحاته قائلاً: "من الطبيعي أن يحاول اللاعبون إبعاد أنفسهم عن أي مؤثرات خارج الملعب، لكن الأحداث الحالية جعلت المهمة أكثر صعوبة بالنسبة للمنتخب".

ويخوض منتخب إيران منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، حيث يستهل مشواره بمواجهة نيوزيلندا، قبل أن يلتقي بلجيكا ثم منتخب مصر، على أن تقام جميع مبارياته في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

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منتخب إيران كأس العالم 2026 منتخب مصر

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