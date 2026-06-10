تبدأ من 250 ألف جنيه.. 5 سيارات الأكثر شعبية في سوق المستعمل بمصر

أعلنت مجموعة جلوبال أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "ميني" MINI التجارية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات ميني كوبر في مصر في شهر يونيو الجاري.

وتوفر ميني الألمانية عبر وكيلها المحلي جميع السيارات التي تنتجها عالميًا، وتعد السيارة ميني كوبر ثلاثية وخماسية الأبواب الأرخص في قائمة الشركة في مصر.

أسعار ميني كوبر الجديدة في مصر

تقدم ميني كوبر بثلاث فئات من التجهيزات، وتأتي الفئة الأولى C-Classic بسعر 2.250.000 جنيه، أما الفئة الثانية C-JCW فتتوفر بسعر 2.450.000 جنيه، وتأتي الفئة الثالثة S-JCW والأعلى بسعر 2.975.000 جنيه.

مواصفات ميني كوبر المتاحة في مصر

محرك ميني كوبر

يقدم طراز كوبر سي بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، بقوة 156 حصانًا وعزم دوران 230 نيوتن متر، بينما يحتوي طراز كوبر إس على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر تيربو، بقوة 204 حصانًا وعزم دوران 300 نيوتن متر.

مواصفات شاسيه ميني كوبر

تحافظ ميني كوبر الجديدة على هويتها التقليدية مع اعتمادها لتصميم ميني الجديد تحت شعار "البساطة الجذابة"، حيث تم مزج الماضي بالمستقبل من خلال شبكة التهوية بلون الجسم، والمصابيح الأمامية الدائرية ليد مع إضاءة نهارية، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية والخلفية المتغيرة التي تعرض أوضاعًا مختلفة.

تجهيزات مقصورة ميني كوبر

توفر ميني كوبرالجديدة تصميمًا عصريًا مع مواد داخلية عالية الجودة تمنح السيارة طابعًا فاخرًا دون فقدان لمساتها التقليدية، ويتضمن ذلك لوحة قيادة مغطاة بنسيج مزدوج اللون، وإضاءة ليد مخفية، ولوحة تحكم محدثة مع مفاتيح ميني التقليدية.

تهيمن شاشة دائرية بحجم 9.4 بوصة على لوحة القيادة، وهي الأولى من نوعها في الصناعة، وتعمل كشاشة عدادات رقمية ونظام ترفيهي. وتوفر هذه الشاشة أوضاع ميني اكسبرينس الـ7، مما يزيد من إمكانية تخصيص السيارة.

وتشمل بعض الميزات الداخلية الإضافية حسب فئة التجهيزات: تكييف هواء ثنائي المناطق، شحن لاسلكي، تنجيد من جلد فاخر، عجلة قيادة مدفأة، مقاعد رياضية قابلة للتعديل كهربائيًا، عرض رأس ميني، كاميرات رؤية محيطية، مقعد سائق "نشط" مع وظيفة تدليك، سقف بانورامي، ونظام صوت محيطي من هارمان كاردون مكون من 12 مكبر صوت.

وسائل الأمان في ميني كوبر

وتأتي السيارة بمجموعة شاملة من أنظمة مساعدة السائق، بما في ذلك نظام "حماية نشطة"، ونظام التحكم الديناميكي في الفرامل، والتحكم الديناميكي في الثبات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وتحذير من مغادرة المسار، بالإضافة إلى التحكم في السرعة مع وظيفة الفرملة.

كما يتم تجهيز ميني كوبرالجديدة بنظام تعليق تكيفي مع نظام امتصاص الصدمات ذو التردد الانتقائي لضمان راحة القيادة اليومية، بينما تعزز الإطارات الأكبر والأعرض الشعور الرياضي والديناميكي الذي تشتهر به ميني.

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