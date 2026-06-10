فوجئ جمهور الإعلامية مها الصغير بحذفها كل الصور الموجودة على الحساب الخاص بها على إنستجرام، مما أثار حالة من الجدل، حول سبب تصرفها.

وبعد فترة من التكهنات عادت ونشرت مجموعة من الصور التي تكشف عن مشروعها الجديد بعد تقديم استقالتها من قناة سي بي سي.

أزياء للمحجبات

وعرضت مها الصغير عددً من الصور لـ موديل ترتدي ملابس نسائية للمحجبات، وظهرت مرتدية بدلة باللون الأسود بتصميم أنيق ولافت، مع وضع حجابًا على الرأس، وجاكت بتطريزات من الخرز والكريستالات الملونة على الياقة والكتفين، وارتداء بنطالًا واسعًا.

مها الصغير طليقة النجم أحمد السقا قامت بحذف جميع الصور التي سبق أن نشرتها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام منذ فتح الحساب، والتي كانت تتعلق بالرسومات اللوحات والحقائب المصنوعة يدويًا.

انفصال أحمد السقا ومها الصغير في 21 مايو 2025

أعلن الفنان أحمد السقا، في 21 مايو 2025، انفصاله رسميا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج استمر 26 عاما، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

تعليق مها الصغير بعد إعلان السقا انفصالهما رسميا

ونشرت الإعلامية مها الصغير بيانا عبر حسابها على "فيسبوك"، كتبت فيه: "لقد التزمت الصمت طويلًا، وتحملت ما يفوق طاقتي، لا عن ضعف أو خوف، بل احتراما لنفسي ولأبنائي.. كنت دائما أؤمن بأن الكرامة تكمن في الصمت، وأن صون البيوت أولى من الخوض في التفاصيل".

وتابعت : "لكن يبدو أن هناك من لا يقدر ذلك، فيطلق الكلام دون وعي، ويخوض في أعراض الناس بأحاديث مغلوطة لا تمت إلى الحقيقة بصلة غير مدرك أن وراء كل كلمة قلوبا تتألم وبيوتا تتصدع.. لذا، أطلب من الجميع بكل احترام أن يتركوا اسمي بعيدا عن أي سياق لا علاقة لي به، وألا يزج بي في أمور لم تصدر عني".

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