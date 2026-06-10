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السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

كتب : أحمد الجندي

02:31 م 10/06/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلًا عن التشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

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الهلاقات الثنائية الرئيس السيسي الكونغو الديمقراطية

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