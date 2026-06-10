تبدأ من 250 ألف جنيه.. 5 سيارات الأكثر شعبية في سوق المستعمل بمصر

للمقبلين على الشراء.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة ميني كوبر جديدة في مصر

مع استمرار ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري، يتجه عدد كبير من المستهلكين إلى سوق السيارات المستعملة بحثًا عن خيارات اقتصادية تجمع بين الاعتمادية وتوافر قطع الغيار وانخفاض تكاليف التشغيل.

ورغم الزيادات التي شهدها سوق المستعمل خلال السنوات الأخيرة، لا تزال هناك مجموعة من السيارات الشهيرة التي يمكن العثور عليها بأسعار تبدأ من نحو 250 ألف جنيه، مع اختلاف الأسعار وفقًا للحالة الفنية والكماليات وعدد الكيلومترات المقطوعة.

أبرز 5 سيارات شعبية في سوق المستعمل بمصر:

شيفروليه لانوس

تعد شيفروليه لانوس واحدة من أكثر السيارات انتشارًا في مصر بفضل اعتمادية محركها وتوافر قطع غيارها بأسعار مناسبة.

تتراوح أسعار موديلات 2010 إلى 2013 بين 250 و300 ألف جنيه تقريبًا بحسب الحالة العامة للسيارة والكماليات والتجهيزات.

هيونداي فيرنا

لا تزال هيونداي فيرنا من السيارات المطلوبة بقوة في سوق المستعمل، خاصة موديلات 2008 إلى 2012، ويبلغ متوسط أسعار فيرنا بسوق المستعمل 290 و 380 ألف جنيه، مع وجود بعض الحالات الأعلى سعرًا وفقًا للتجهيزات والحالة الفنية.

دايو نوبيرا

توفر دايو نوبيرا مساحة داخلية كبيرة مقارنة بمنافسيها في نفس الفئة السعرية، وتتراوح أسعار موديلات 2005 إلى 2008 بين 250 و320 ألف جنيه في السوق المصري وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

شيفروليه أفيو

تقدم شيفروليه أفيو مزيجًا من الاعتمادية وتوافر قطع الغيار، وتبدأ أسعار موديلات 2007 إلى 2010 من نحو 300 ألف جنيه، بينما تصل الفئات الأعلى تجهيزًا إلى أكثر من 350 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت

تظل هيونداي أكسنت من الخيارات الأكثر انتشارا بسوق المستعمل لسهولة إعادة بيعها،وتتراوح أسعار موديلات 2007 إلى 2011 في المتوسط بين 300 و 470 ألف جنيه وفقًا للحالة الفنية والكماليات.

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