لم يتبقى سوى ساعات قليلة على انطلاق فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي تقام على ملاعب كل من أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك في الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل.

وينتظر عشاق كرة القدم هذا الحدث العالمي كل أربعة أعوام، وخلال تلك الفترة لا ينصب الاهتمام فقط على المنافسات والأداء الفني داخل الملاعب، بل يمتد للحياة الشخصية لنجوم المنتخبات المشاركة.

ومن بين الجوانب التي تحظى باهتمام الجماهير، السيارات التي يمتلكها أبرز نجوم كرة القدم، فالكثير منهم مولع باقتناء السيارات الرياضية الخارقة والطرازات الفارهة التي تباع بملايين الدولارات.

وعلى مدار منافسات كأس العالم 2026، تأخذكم هذه السلسلة في جولة داخل "جراجات" نجوم الكرة العالمية، للتعرف على السيارات الفارهة والخارقة التي يقودونها بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

"الروبوت النرويجي"إيرلينج هالاند

لا يقتصر تألق النجم النرويجي إيرلينج هالاند داخل المستطيل الأخضر، فمهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي يتألق بواحدٍ من أكثر أساطيل السيارات إثارة بين نجوم كرة القدم حول العالم، حيث تضم مجموعته عددًا من السيارات النادرة والفاخرة التي تتجاوز قيمتها الإجمالية عشرات الملايين من الدولارات.

وتعكس اختيارات هالاند للسيارات شغفه بالأداء العالي والتصميمات الفريدة، إذ تمزج مجموعته بين السيارات الخارقة فائقة السرعة والطرازات الفاخرة المخصصة للاستخدام اليومي.

مرسيدس AMG One

تأتي في مقدمة أسطول هالاند السيارة Mercedes-AMG One، التي تعد من أندر السيارات القانونية للسير على الطرقات في العالم، إذ تعتمد على تقنيات مستوحاة مباشرة من سيارات الفورمولا 1، وتبلغ قيمتها أكثر من 2.5 مليون يورو.

فيراري Monza SP2

يضم جراج هالاند أيضًا سيارة Ferrari Monza SP2 المكشوفة محدودة الإنتاج، والتي تعد إحدى أكثر سيارات فيراري تميزًا، بفضل تصميمها المستوحى من سيارات السباقات الكلاسيكية وأدائها الاستثنائي.

رولز رويس كولينان

يمتلك هالاند سيارة Rolls-Royce Cullinan الرياضية متعددة الاستخدامات، التي توفر مستويات عالية من الرفاهية والراحة، وتعد واحدة من أفخم سيارات الـSUV في العالم.

مرسيدس مايباخ S-Class "إصدار فيرجيل أبلوه"

كما يمتلك اللاعب سيارة Mercedes-Maybach S-Class Virgil Abloh Edition النادرة، وهي نسخة خاصة محدودة الإنتاج طورت بالتعاون مع مصمم الأزياء العالمي الراحل فيرجيل أبلوه.

أودي RS6 Avant Performance

يعتمد النجم النرويجي بحسب صحفية "The time on India" على Audi RS6 Avant Performance في تنقلاته اليومية، وهي واحدة من أسرع سيارات الـ"ستيشن واجن" إنتاجًا في العالم، وتجمع بين الأداء الرياضي والعملية.

بورشه 911 GT3

وتعد Porsche 911 GT3 من أبرز السيارات الرياضية في جراج هالاند، إذ تشتهر بخفة وزنها وديناميكيتها العالية وأدائها المخصص لعشاق القيادة الرياضية.

أستون مارتن DBX 707

كما يمتلك سيارة Aston Martin DBX 707، التي تعد من أقوى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في فئتها، بفضل محركها القوي وأدائها اللافت.

رانج روفر سبورت

وتضم المجموعة كذلك سيارة Range Rover Sport، التي تجمع بين الفخامة والقدرات العملية، وتناسب الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

مرسيدس AMG GLE 63 S Coupe

ويكتمل الأسطول بسيارة Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe، التي توفر مزيجًا من الأداء الرياضي والتصميم الكوبيه الأنيق مع مستويات عالية من الراحة والتكنولوجيا.

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