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تبدأ من 250 ألف جنيه.. 5 سيارات الأكثر شعبية في سوق المستعمل بمصر

أعلنت شركة عز العرب، الوكيل المحلي لعلامة بروتون في مصر، زيادة جديدة على أسعار السيارة ساجا المجمعة محليًا بقيمة 25 ألف جنيه خلال يونيو الجاري، ليرتفع سعرها الرسمي إلى 675 ألف جنيه للفئة المتاحة بالسوق المصري.

ومع الزيادة الجديدة، أصبحت بروتون ساجا تواجه منافسة مباشرة مع عدد من السيارات الاقتصادية التي تتواجد معها بنفس الشريحة السعرية، سواء من الطرازات المجمعة محليًا أو المستوردة.

منافسو بروتون ساجا بالسوق المصري:

ميتسوبيشي أتراج

تعد ميتسوبيشي أتراج أحد أبرز منافسي برتون ساجا المباشرين بالسوق المصري والأقرب سعرًا لها، وهي تتوفر بفئة واحدة سعرها الرسمي 670.000 جنيه.

رينو تاليانت

تتنافس رينو تاليانت مع بروتون ساجا بقوة في السوق المصري، وتبدأ أسعارها الرسمية من 755 ألف جنيه للفئة الأولى Evolution، بينما تصل الفئة الأعلى تجهيزًا Techno إلى نحو 815 ألف جنيه.

نيسان صني

تعد نيسان صني واحدة من أبرز المنافسين لبروتون ساجا، خاصة أنها تنتمي لنفس فئة السيدان الاقتصادية وتبدأ أسعارها الرسمية من 765 ألف جنيه للفئة Base A/T، و800 ألف جنيه للفئة Mid A/T، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا Super Salon إلى 835 ألف جنيه.

شيري أريزو 5

تعد شيري أريزو 5 أحد أبرز منافسي برتون ساجا المباشرين بالسوق المصري، وتبدأ أسعارها الرسمية 730.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 775.000 جنيه ، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا 815.000 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

تعد أكسنت rb واحدة من أقرب منافسي برتون ساجا بالسوق المصري، وتبدأ أسعارها الرسمية من من 730.000 جنيه للفئة GL، و760.000 جنيه للفئة SR، بينما يبلغ سعر فئة DAB ABS نحو 800.000 جنيه، والفئة Highline بـ839.000 جنيه.

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