ميسي: أي منافس سيجد صعوبة كبيرة في التغلب علينا

أكد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، جاهزيته الكاملة لخوض منافسات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن منتخب "التانجو" يدخل البطولة بطموحات كبيرة ورغبة قوية في الحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الجزائر والأردن والنمسا.

وقال ميسي، في تصريحات لصحيفة "TYC" الأرجنتينية، عن حالته البدنية: "استمتعت بكل شيء منذ البداية، وكنت متحمسًا للمشاركة حتى لو لبضع دقائق فقط، خاصة أنني كنت أشعر ببعض الانزعاج منذ وصولي، لكنني سعيد للغاية وأستمتع بكل لحظة كما اعتدت دائمًا".

وأضاف: "أشعر بحالة جيدة جدًا، وكنت أرغب في اللعب سريعًا للتخلص من أي مخاوف مرتبطة بالآلام والعودة للعب بحرية كاملة، وما زال أمامنا أسبوع للاستعداد والوصول إلى أفضل جاهزية قبل مباراة الافتتاح".

وعن حظوظ الأرجنتين في الدفاع عن لقبها، قال ميسي: "ندخل كل بطولة بحماس كبير، وهذه المجموعة أثبتت خلال السنوات الأخيرة أنها لا تخذل الجماهير، لدينا الروح نفسها والرغبة ذاتها في المنافسة، فنحن مجموعة اعتادت الفوز وتبحث دائمًا عن المزيد".

وتابع: "سنواصل السير خطوة بخطوة، كما اعتدنا دائمًا، لكن بثقة كبيرة وإيمان بقدراتنا، هذه المجموعة تستحق كل ما حققته، وسنبذل أقصى ما لدينا لإسعاد الجماهير، حتى وإن كانت المنافسة تزداد صعوبة مع مرور الوقت".

واختتم قائد الأرجنتين تصريحاته قائلًا: "قد ننجح في التتويج باللقب أو لا، فهذه هي كرة القدم، لكن المؤكد أن أي منافس سيجد صعوبة كبيرة في التغلب علينا، لأننا نمتلك عقلية تنافسية قوية".