تقدم شركة "إس إن أوتوموتيف" (SN Automotive)، الوكيل الرسمي لعلامة "دونج فينج" في مصر، السيارة "شاين" (Shine) في السوق المصري بفئتين من التجهيزات خلال أبريل الجاري.

وفيما يلي نستعرض أسعار ومواصفات السيارة دونج فينج شاين:

سعر دونج فينج شاين

تقدم دونج فينج شاين الجديدة في السوق المصري خلال شهر أبريل الجاري بعد تثبيت أسعارها عبر فئتين من التجهيزات فئة Advance (E1) سعرها 790.000 جنيه، وفئة Sport (E3) سعرها الرسمي 945.000 جنيه.

مواصفات دونج فينج شاين

تقدم دونج فينج shine بمحرك 1.5T تربو، بقوة 197 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 200 كم/س تقريبًا، وناقل حركة ثنائي القابض بـ6 سرعات.

التصميم والأبعاد

هي سيارة مدمجة تأتي بطول 4670 ملم، وعرض 1812 ملم، وارتفاع 1490 ملم، مع قاعدة عجلات 2680 ملم، وسعة الشنطة الخلفية 454 لتر، وخزان وقود 50 لتر.

التجهيزات الداخلية

تتمتع شاين من الداخل بشاشة وسطية كبيرة بحجم 13 بوصة، وشاشة عدادات رقمية، سقف بانورامي أوتوماتيكي، وتكييف أوتوماتيكي، مع شحن لاسلكي للهواتف، و مقاعد رياضية قابلة للتعديل كهربائيًا، وإيقاف وتشغيل المحرك بدون مفتاح بخاصية البصمة.

أنظمة الأمان والسلامة

كاميرا رؤية محيطية بزاوية 540 درجة مع نظام كشف النقاط العمياء، ومساعد السير داخل الحارة (Lane Keeping Assist)، حساسات أمامية وخلفية، ومثبت سرعة.

