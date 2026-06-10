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شنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، اليوم، حملة رقابية مكثفة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية وحماية صحة المواطنين.

وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات الدكتور شعبان السيد وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية.

لجنة مكبرة من العلاج الحر للتفتيش على المنشآت الطبية

ترأس الحملة الدكتور إبراهيم محمد أحمد حلمي مساعد مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، وشارك فيها الدكتورة خلود بلال مساعد مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد حجاج مسؤول العلاج الحر بإدارة بنها الصحية، والدكتور إسلام بهير مساعد مسؤول العلاج الحر بإدارة بنها، والدكتور أحمد أبوغنيمة مساعد مسؤول العلاج الحر بإدارة بنها، والدكتورة أماني مسعد مساعد مسؤول العلاج الحر بإدارة بنها.

تفاصيل ضبط "ممارسة الطب بدون ترخيص" في بنها

وأسفرت أعمال التفتيش عن المرور على مركز "م. إ. م. ق" للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة وعلاج الجلدية بمدينة بنها، حيث تبين أن صاحبة المركز، وهي خريجة كلية الزراعة، تقوم بالكشف على المواطنين وكتابة روشتات علاجية ووصفات طبية بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الطب.

غلق وتشميع للمركز وتحريز كميات الأدوية المضبوطة

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بانتحال صفة طبيب وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، إلى جانب إدارة منشأة طبية بدون ترخيص.

كما جرى ضبط وتحريز كمية من الأدوية والعلاجات الموجودة داخل المركز، واتخاذ قرار بالغلق والتشميع الاحترازي للمنشأة، مع استكمال باقي الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة وعرض الملف على النيابة.

صحة القليوبية: مستمرون في ملاحقة الكيانات الطبية الوهمية

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، والتصدي بكل حزم لأي ممارسات غير قانونية قد تعرض صحة المواطنين للخطر.