هل تواجه هيونداي توسان 2026 صعوبة في مواجهة هذه السيارات؟

أطلقت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، موديل 2026 من السيارة توسان NX4e الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية.

ووفقًا للمعلن من وكيل العلامة الكورية الجنوبية في مصر، فقد ارتفعت أسعار جميع الفئات المقدمة من هيونداي توسان الجديدة بقيمة 51 ألف جنيه مقارنة بأسعار الموديل السابق.

وبالرغم من زيادة الأسعار يتوقع خبراء أن تواصل سيارة هيونداي الجديدة منافستها بقوة في قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وذلك لم تتمتع به السيارة من شعبية وتسعير جيد بالنظر إلى منافسيها.

ويرصد التقرير الآتي أبرز منافسي هيونداي توسان 2026 في مصر:

كيا سبورتاج

تبدأ أسعار كيا سبورتاج الجديدة موديل 2026 في السوق المصري من مليون و700 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و800 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و950 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الرابعة من السيارM سعرها 2 مليون و150 ألف جنيه، و2 مليون و250 ألف للفئة الخامسة.

نيسان قشقاي

تقدم نيسان قشقاي موديل 2026 بـ5 فئات بسعر يبدأ من 1.499.000 جنيه، 1.675.000 جنيه للفئة الثانية، الفئة الثالثة قدمت بسعر رسمي 1.784.000 جنيه، 1.919.000 جنيه لفئة الدفع الرباعي 1.964.000 جنيه لفئة E-power.

تعتمد قشقاي الجديدة في مصر بمحرك هجين e-Power بقوة 140 كيلووات/190 حصان، المتصل بمولد كهربائي يدفعه محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 116 كيلووات/158 حصان، بالإضافة إلى بطارية سعة 2.1 كيلووات ساعة.

بيجو 3008

تقدم بيجو 3008 موديل 2026 بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و 50 ألف جنيه للفئة Allure الأولى، و 2 مليون و 350 الف جنيه للفئة GT الأعلى تجهيزًا.

تعتمد سيارة بيجو الفرنسية على محرك توربيني بسعة 1.6 لتر وقوة 180 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، مما يوفر أداءً قويًا وسلاسة في القيادة.

تويوتا أوربان كروزر

تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 تقدم بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و390 ألف جنيه، ومليون و490 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد السيارة على محرك تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر، 4 سلندر، يولد قوة 105 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، ما يوفر أداءً مناسبًا لظروف القيادة المختلفة.

أوبل جراند لاند

تقدم أوبل جراند لاند الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV موديل 2026 بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي مليون و850 ألف جنيه، ومليون و950 ألف جنيه للثانية، والثالثة بـ2 مليون و100 ألف جنيه.

تتوفر النسخة المتاحة من جراند لاند في مصر بمحرك 1600 سي سي بقوة 163 حصان عند 5500 لفة بالدقيقة، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

شيري تيجو 7

تعتمد تيجو 7 الجديدة على محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

تباع شيري تيجو المجمعة بمصانع الشركة في مصر بأسعار رسمية تبدأ من 995 ألف جنيه، ومليون و80 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

يقدم الوكيل المحلي لعلامة ميتسوبيشي اليابانية السيارة أوتلاندر سبورت موديل 2025 بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و325 ألف جنيه بينما تصل الفئة الثانية سعرها مليون 450 ألف جنيه.

تقدم سيارة ميتسوبيشي الجديدة بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي للهواء بقوة 103 حصان، 141 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

تجهيزات أوتلاندر الداخلية تشمل شاشة ترفيهية مقاس 12.3 بوصة ومجموعة عدادات رقمية مقاس 8.0 بوصة، ويتصل النظام الترفيهي بثمانية مكبرات صوت.