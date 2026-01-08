فولكس فاجن تستعد لإطلاق 4 سيارات كهربائية صغيرة بأسعار رخيصة

برلين - (د ب أ):

تلقى الموديلات الصغيرة بظلالها على عالم السيارات حاليا، وتستعد شركة فولكس فاجن الألمانية لإطلاق أربعة موديلات من هذه الفئة بعدما بعدت عن المنافسة فيها في سبيل تطوير السيارات الكهربائية العملية ذات الأسعار المتوازنة.

وتخطط فولكس فاجن لطرح موديلاتها الصغيرة الجديدة لمنافسة سيارات رينو R4 وR5 وهيونداي Inster وستروين C3.

وبينما لا تزال سيارة سكودا Epiq، من فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV بتكلفة أقل من 30 ألف يورو، وسيارة فولكس فاجن ID. Polo بتكلفة أقل من 25 ألف يورو، في إطار السرية والكتمان، فقد خضعت سيارة فولكس فاجن ID. Cross والسيارة الرياضية Raval من شركة كوبرا الإسبانية التابعة لمجموعة فولكس فاجن لاختبارات قيادة للتعرف على الانطباعات الأولية.

فولكس فاجن ID. Cross

ولا تزال سيارة فولكس فاجن ID. Cross بشكل رسمي مجرد سيارة اختبارية، ولذلك فإن ملامحها تبدو مبالغ فيها، ومن المرجح أن بعض اللمسات التقنية الدقيقة، مثل الدفيئة الزجاجية الموجودة في النفق الأوسط المضيء، لن تجد طريقها إلى الموديل القياسي.

ولكن أبعاد السيارة أصبحت من الأمور المؤكدة رسميا، وما يصاحبها من مساحة داخلية رحبة؛ حيث يصل طول السيارة إلى 16ر4 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.60 متر، وتسع المقاعد الخلفية لاستيعاب شخصين بالغين عند الحاجة.

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 460 لترا، أي ما يقارب سعة صندوق السيارة T-Roc، التي تم إطلاقها مؤخرا، والتي تنتمي إلى فئة أعلى، وبالإضافة إلى ذلك فإن سيارة ID. Cross تعتبر أول سيارة كهربائية من فولكس فاجن تأتي مزودة بصندوق أمامي، على الرغم من أن سعة صندوق التخزين أسفل الغطاء الأمامي لا تتجاوز 25 لترا.

ويعد التصميم الداخلي جاهزا تقريبا لمرحلة الإنتاج القياسي، ولذلك ستعود الأزرار إلى المقود مرة أخرى، كما سيتم استبدال البلاستيك الصلب المستخدم في موديلات ID السابقة بفرش بأقمشة فاخرة، علاوة على اختفاء نطاق المستشعرات المزعج وأشرطة التمرير أسفل الشاشة المركزية الكبيرة.

وعلى الجانب الآخر، فإن قيادة سيارة فولكس فاجن ID. Cross تعتبر وسيلة للوصول إلى الوجهة؛ نظرا لأن السيارة لا تزال نموذجا اختباريا مصنوعا يدويا، وتسعى الشركة الألمانية في المستقبل إلى جعل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من الفئة الصغيرة سيارة عائلية أكثر من كونها سيارة رياضية فائقة الأداء.

ولم تبخل فولكس فاجن في نظام الدفع؛ حيث وعدت الشركة الألمانية بتزويد الموديل الأعلى بمحرك أمامي بقوة 155 كيلووات/211 حصان مع بطارية بسعة 53 كيلووات ساعة، وهو ما يتيح الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 175 كلم/س ومدى قيادة يبلغ 420 كلم.

كوبرا Raval

ويختلف الوضع قليلا لدى شركة كوبرا التابعة لشركة سيات الإسبانية؛ حيث تأتي السيارة Raval كسيارة عصرية وجريئة ونابضة بالحياة.

وعلى الرغم من أن التصميم لا يزال مختفيا تحت رقائق التمويه، إلا أن الجوانب المفتولة العضلات وتأثيرات الإضاءة الجذابة ظهرت من تحت الغطاء، ولكن تصميم مقصورة السيارة لا يزال غامضا بعض الشيء، وتأتي السيارة خماسية الأبواب بطول 4.05 متر، وتنطلق بروح رياضية عالية على الطرق الريفية.

وتستجيب السيارة Raval بقوة للضغط على دواسة الوقود، وتشق طريقها برشاقة ملحوظة عبر المنعطفات بفضل تجهيزها بقفل تفاضلي على المحور الأمامي المدفوع، ويصدر عنها صوت محرك اصطناعي تزداد شدته تدريجيا أثناء القيادة.

ولا يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة حتى الاستغراق في حالة من نشوة القيادة، وسرعان ما ينسى المرء أن ما يعمل تحت الغطاء ليس محرك رباعي الأسطوانات ولكن محرك كهربائي بقوة 166 كيلووات/226 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 290 نيوتن متر.

وهنا تظهر مزايا خروج شركة كوبرا قليلا عن مجموعة الوحدات التركيبية؛ حيث يقل الخلوص الأرضي للسيارة Raval بمقدار 5 سنتيمترات مقارنة بباقي موديلات المجموعة، علاوة على أنها أعرض بمقدار واحد سنتيمتر.

وعلى الرغم من أن الأمر يبدو مصطنعا بعض الشيء، إلا أنه ممتع للغاية، ولكن هذه المتعة سرعان ما تصطدم بالواقع عند الضغط بقوة على دواسة الوقود، فسرعة السيارة لا تتجاوز حاجز 175 كلم/س.

ومع أن هذه السرعة تعتبر كافية لسيارة صغيرة، وخاصة المزودة بمحرك كهربائي، إلا أنها غير كافية لسيارة تطمح لتكون "هاتشباك رياضية" أو سيارة رياضية مدمجة.