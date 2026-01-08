سيارات BYD تتصدر الطرازات الكهربائية الأكثر ترخيصا في ديسمبر

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، في تقريرها الشهري الذي يصدر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، عن تصدر سيارات بي واي دي الكهربائية قائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا خلال ديسمبر الماضي.

وبحسب المجمعة المصرية فقد بلغ إجمالي سيارات بي واي دي الكهربائية التي استخرجت تراخيص سير وتم التأمين عليها إجباريًا 401 سيارة مختلفة السعات والاستخدامات.

وتندرج كافة سيارات بي واي دي الكهربائية التي تباع بمصر في فئة الاستيراد الشخصي المباشر، إذ لم يبدأ الوكيل المحلي الحصري الجديد للعلامة الصينية أعماله حتى الآن.

ونجحت شركة "مان دريم" التابعة لمجموعة المنصور للسيارات، في الحصول على حق التوزيع الحصري لسيارات بي واي دي الكهربائية في السوق المصري؛ على أن تبدأ نشاطها رسميًا خلال الربع الأول من 2026.

وفي سبتمبر الماضي التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوفد من شركة BYD Auto العالمية ومجموعة المنصور لاستعراض رؤية الشركة لمستقبل صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وخلال اللقاء، استعرضت ستيلا لي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي لقطاعات الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، رؤية بي واي دي لمستقبل صناعة السيارات الكهربائية في مصر، والتعاون مع المنصور.

كما تناولت لي خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية من خلال توفير أحدث الطرازات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة، فضلًا عن استراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في تطوير منظومة التصنيع المحلي لقطاع السيارات في مصر.

يشار إلى أن "مان دريم" أنهت قبل أيام إجراءات الإفراج عن أول شحنة من سيارات بي واي دي الكهربائية، والتي وصلت قبل أسابيع قليلة إلى الموانئ المصرية قادمة من مصنع الشركة في الصين.

