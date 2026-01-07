إعلان

بـ938 ألف جنيه.. داسيا تطلق سيارتها Spring الكهربائية الجديدة

كتب : مصراوي

03:47 م 07/01/2026
    داسيا Spring الكهربائية الجديدة
    داسيا Spring الكهربائية الجديدة
    داسيا Spring الكهربائية الجديدة
    داسيا Spring الكهربائية الجديدة
    داسيا Spring الكهربائية الجديدة
    داسيا Spring الكهربائية الجديدة
    داسيا Spring الكهربائية الجديدة
    داسيا Spring الكهربائية الجديدة
    داسيا Spring الكهربائية الجديدة

بوخارست. د ب أ

أطلقت شركة داسيا الرومانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، سيارتها الكهربائية "سبرينج" Spring الجديدة، بسعر يبدأ من نحو 17 ألف يورو (938 ألف جنيه مصري) تقريبًا، وفقًا لسعر الصرف.

وأوضحت الشركة الرومانية التابعة لمجموعة رينو أن سيارتها الكهربائية Spring الجديدة تتوفر بقوة65 حصانا أو بقوة 70 حصانا أو بقوة100 حصان.

وأكدت داسيا أن هذه الزيادة في القوة تجعل Spring أكثر ملاءمة للاستخدام خارج المدن وعلى الطرق السريعة، مع تجربة قيادة أكثر راحة، كما تتميز المحركات الجديدة بديناميكية أعلى.

وتم تجهيز السيارة Spring الجديدة ببطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) بسعة 24.3 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدة قيادة يصل إلى 225 كلم.

