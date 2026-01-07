قبل طرح "أريزو 6" رسميًا.. قائمة بأسعار سيارات شيري في مصر

قريبًا بالسوق المصري.. انطلاق فورثينج S7 لأول مرة محليًا

تستعد مجموعة جي بي أوتو GB Auto، الوكيل المحلي لعلامة شيري في السوق المصري، لطرح السيارة شيري أريزو 6 الجديدة كليًا المجمعة محليًا لأول مرة بالسوق المصري.

وحدد الوكيل المحلي المحلي يوم 26 يناير الجاري، موعدًا لإطلاق السيارة شيري أريزو 6 التي تأتي ضمن فئة السيدان الرياضية لأول مرة بمصر.

وقبل أريزو 6 الجديدة كليًا المجمعة محليًا لأول مرة بمصر، يبحث العديد من المشترين عن طرازات شيري الصينية بمصر والتي تبدأ أسعارها من 675 ألف جنيه.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على حميع سيارات شيري في مصر:

أريزو 5 فيس ليفت

تقدم تقدم أريزو 5 فيس ليفت الجديدة بسعر 665 ألف جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي، الفئة الثانية سعرها الرسمي 699 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة بسعر 740 ألف جنيه.

شيري تيجو 4

تقدم شيري تيجو 4 برو موديل 2026 المجمعة في مصر بسعر يبدأ من 875.000 جنيه للفئة Comfort، و915.000 جنيه للفئة Luxury، و980.000 جنيه للفئة Highline.

شيري تيجو 7

تتوفر شيري تيجو 7 الـSUV المتوسطة محلية الصنع موديل 2026 بسعر يبدأ من 929 ألف جنيه للفئة كمفورت ذات ناقل الحركة المزدوج، والفئة لاكجري بسعر 999 ألف جنيه.

شيري تيجو 8

السيارة العائلية شيري تيجو 8 المجمعة محليًا موديل 2026 تتوفر بأسعار تبدأ من مليون 95 ألف جنيه لفئة Luxury (5 مقاعد)، ومليون 155 ألف جنيه لفئة Luxury (7 مقاعد)، ومليون 195 ألف جنيه للفئة الثالثة.

تيجو 7 برو

تتاح شيري تيجو 7 برو المستوردة بسعر رسمي يبدأ من مليون 130 ألف جنيه للفئة الأولى و مليون 230 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا .

تيجو 8 برو

تاتي تيجو 8 برو موديل 2026 المستوردة بفئتين الفئة الأولى بسعر مليون و130 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر مليون و230 ألف جنيه.

شيري إي كيو 7

تتوفر شيري إي كيو 7 موديل 2026 والتي تعد السيارة الكهربائية الوحيدة للعلامة الصينية بمصر، بمليون و720 ألف جنيه.

تيجو 9 PHEV

تقدم شيري تيجو 9 PHEV الجديدة بالسوق المصري لأول مرة بفئة واحدة تحمل اسم "لكجري" وسعر يبلغ 1,999,000 جنيه.

تيجو 8 برو ماكس

تقدم شيري تيجو 8 برو ماكس سباعية المقاعد بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من مليون و425 ألف جنيه للفئة Luxury، والفئة Flagship سعرها الرسمي مليون و525 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 برو ماكس

تتوفر تيجو 7 برو ماكس الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من مليون و180 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و280 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

شيري أريزو 8

تقدم شيري أريزو 8 الجديدة كليًا بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون 270 ألف جنيه للفئة Luxury، ومليون و350 ألف جنيه للفئة Flagship.

