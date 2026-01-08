عادل حقي يوضح: "ابنة أخويا هى اللي اتوفت وأنا معنديش أولاد" (فيديو)
كتب : هاني صابر
عادل حقي المؤلف الموسيقي
كشف الموسيقار عادل حقي، حقيقة وفاة ابنته ساندرا، مؤكدا أنها ابنة شقيقه وليس لديه أبناء.
ونشر عادل حقي، فيديو توضيحي عبر حسابه على فيسبوك، قال فيه: "أنا معنديش أولاد، وابنة أخويا هى اللي اتوفت في الدنمارك، واتوفت وفاة طبيعية وهي زي بنتي".
وكان عادل حقي، كتب عبر نفس التطبيق: "رحلت صغيرتي ساندرا، رأيتها تولد وتكبر وتصبح مغنية وملحنة موهوبة فائقة، تتبع خطواتي وتوجيهي، والآن رحلت، رحلت مبكرا جدا" ابنة أخي توفت أمس في الدنمارك: إدعو لها بالرحمة، فلترقد روحك الجميلة في سلام، وداعا ساندرا حقي".
يذكر أن، المؤلف الموسيقي عادل حقي، وضع الموسيقى التصويرية في أعمال عديدة، منها: حكيم باشا، ونقابل حبيب، واللي مالوش كبير، المعلم، بابا المجال، عملة نادرة، نسر الصعيد، ولد الغلابة، اللعبة، فيلم مولانا.