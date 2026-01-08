

وكالات

أطلقت شركة "مرسيدس" أول نسخة كهربائية بالكامل من سيارتها GLC في الولايات المتحدة، مع خيار تصميم داخلي "نباتي" في خطوة تعد الأولى من نوعها عالميا في صناعة السيارات.

أكدت الجمعية النباتية، بعد تدقيق شامل لسلسلة توريد مرسيدس على مدار أكثر من عامين، أن المواد المستخدمة في حزمة التصميم الداخلي النباتي خالية من المصادر الحيوانية ولم تُختبر على الحيوانات.

وتعدّ GLC سيارة مرسيدس-بنز الأكثر شعبية في الولايات المتحدة منذ عقود. ومع سعي شركات السيارات التقليدية للتحول نحو السيارات الكهربائية، أصبح إعادة إطلاق الطرازات الشهيرة بنسخ كهربائية وسيلة لتسهيل انتقال العملاء المخلصين إلى المستقبل الكهربائي.

تأتي خطوة مرسيدس-بنز بتصميم داخلي نباتي لتعكس التزامها بالاستدامة، بعيدا عن استخدام المنتجات الجلدية التقليدية في المقصورة الداخلية الفاخرة.

ومن المقاعد ومقابض ناقل الحركة إلى عجلات القيادة وألواح الأبواب، عادة ما يمنح الجلد إحساسا فخما، لكن الشركة أظهرت أنه يمكن تحقيق الفخامة نفسها باستخدام مواد نباتية مستدامة.

وعلى مدار العامين الماضيين، وبالتعاون مع الجمعية النباتية، اختبرت مرسيدس-بنز أكثر من 100 مكوّن من مختلف الموردين، بما في ذلك الجلد النباتي والمنسوجات والسجاد وبطانات السقف.

وعند اكتشاف أي عناصر حيوانية، تم استبدالها ببدائل خالية من المنتجات الحيوانية، مع تقييم وتقليل مخاطر التلوث.

كما تم التأكيد على استخدام "نسبة عالية من المواد المعاد تدويرها" في التصميم الداخلي.

تقدم GLC الكهربائية أداء مميزا مع محرك بقوة 483 حصانا، وسرعة قصوى محددة إلكترونيا تبلغ 210 كيلومترات في الساعة.

وتوفر البطارية بسعة 94 كيلوواط ساعة مدى سير تقديري يصل إلى 713 كيلومترا، مع دعم الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة 330 كيلوواط، ما يضيف حوالي 300 كيلومتر خلال نحو 10 دقائق.

وتعمل السيارة على منصة MB.OS المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتضم نظام المعلومات والترفيه MBUX من الجيل الرابع، المزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت وجوجل، ليصبح أول نظام سيارة في العالم بتكامل مزدوج.

ستُعرض GLC الكهربائية بالكامل لأول مرة في الولايات المتحدة خلال معرض CES 2026، ومن المتوقع طرحها للبيع في الربع الثاني من العام نفسه.

وسيتمكن العملاء من اختيار التصميم الداخلي النباتي عبر أداة التكوين المتاحة على الموقع الإلكتروني، وفقا لروسيا اليوم.