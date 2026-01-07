قبل طرح "أريزو 6" رسميًا.. قائمة بأسعار سيارات شيري في مصر

يعقد موقع "Lo7tak.com" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور التابعة لوزارة الداخلية، مزاد علني إلكتروني في الفترة من 6 وحتى 9 يناير الجاري لتخصيص عدد 9 لوحات سيارات مميزة لأعلى سعر.

ويشهد المزاد الحالي تواجد عدد من اللوحات الأكثر تميزًا، إذ تتوفر لوحات تتكون من حرف ورقم واحد، ولوحات أخرى من ثلاثة أحرف ورقم واحد، وثالثة بأحرف تنطق مثل الأسماء.

ومن اللوحات المعروضة للتخصيص بأعلى سعر لوحة "أ أ ع 1" والتي وصل سعرها حتى الآن إلى 650 ألف جنيه ويتزايد عليها ثلاثة أشخاص، ولوحة "م ط د 1" ويتزايد عليها شخصين وبلغ سعرها إلى الآن 425 ألف جنيه.

اللوحة الثالثة مكونة من أرقام وحروف "ع ر ف 7777" ووصل سعرها 250 ألف جنيه ويسعى لامتلاكها أربعة أشخاص، واللوحة الرابعة هي "ج ب ل 77" ووصل سعرها 600 ألف جنيه ويتنافس عليها أربعة أشخاص.

وتتكون اللوحة الخامسة من أرقام وحروف "م ن 555" وبلغ أغلى سعر لها حتى الآن 400 ألف جنيه ويتزايد لامتلاكها متزايدين، واللوحة السادسة هي "د ي 11" ويتزايد لامتلاكها أربعة شخص واحد وسعرها حتى الآن 375 ألف جنيه.

ومن اللوحات المتاحة بالمزاد أيضًا "س ن د 5555" ووصل سعرها إلى الآن 400 ألف جنيه ويتنافس عليه ستة أشخاص، فيما اللوحة الثامنة مكونة من "ر ع ر 1" وسعرها حتى الآن 400 ألف جنيه ويسعى لامتلاكها متزايد واحد.

أما اللوحة التاسعة والأخيرة والتي سجلت أعلى سعر بالمزاد حتى الآن تتكون من أرقام وحروف "ل 5" ووصل سعرها إلى الآن مليونين و222.222 جنيه، ويتنافس للحصول عليها شخصين.

كانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن تجاوز إجمالي مبيعات اللوحات منذ البدء في خدمة المزاد الإلكتروني منتصف عام 2017 وحتى الآن حاجز الـ300 مليون جنيه، ويذهب ريعها جميعًا لدعم صندوق تحيا مصر.

وحازت اللوحة "مـ يـ ر 555" على لقب الأغلى في تاريخ مزادات لوحات السيارات التي ينظمها موقع "لوحتك دوت كوم" حيث بيعت في مارس من العام الماضي مقابل 50 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا:

سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب

عقل سيارات شاومي يثير المخاوف في 2025: حرق 4 صينيين وغرق في نهر

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026