نيمار يستعرض أسطوله الفاخر.. طائرتان وسيارة باتمان بـ50 مليون استرليني

استعرض النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، تشكيلة فارهه من أحدث ممتلكاته، والتي تضمنت طائرة خاصة، ومروحية، ونسخة من السيارة باتموبيل التي صممت خصيصًا له والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليون جنيه إسترليني.

وظهر نيمار في الصورة جالسا فوق سيارته الفارهة الرياضية الجديدة، وإلى جانبه طائرته الهليكوبتر من نوع باتمان وقميتها 10 ملايين جنيه إسترليني وطائرته الخاصة Dassault Falcon 900LX التي تصل قيمتها إلى 37 مليون جنيه إسترليني.

السيارة الرياضية الجديدة التي امتلكها نيمار عبارة عن تحفة هندسية، وقد استغرق العمل للانتهاء منها 3 سنوات بتعاون فريق مكون من 50 شخص، وتم نقلها فور الانتهاء من تصميمها إلى متحف Dream Car قرب ساو باولو إلى جراج نيمار الشخصي.

عرف النجم البرازيلي نيمار بحبه وتعلقه بشخصية باتمان، وهو ما ظهر بوضوح خلال احتفاله بالأهداف عن طريق حركات وإيماءات مستوحاة منها، فضلًا عن حضوره العرض الأول لفيلم The Batman في باريس.

وعلى الرغم من المجموعة المذهلة لأحدث ممتلكات نيمار إلا أنه يقتني مجموعة فاخرة من السيارات الفارهة، وأبرزها رولز رويس جوست والتي تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه إسترليني، وبنتلي كونتيننتال GT، وأستون مارتن DBX، ولامبورجيني هوراكان، ومرسيدس G Wagon، ومازيراتي MC12.

وبانضمام باتموبيل، التي تضم باتكوبتر بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني وطائرة خاصة من طراز Dassault Falcon 900LX، تصل قيمة مجموع مقتنيات اللاعب البرازيلي 50 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن نيمار قد حقق ثروة كبيرة من كرة القدم فقد احترف اللاعب البرازيلي في عدة أندية منها سانتوس، برشلونة، وباريس سان جيرمان، فيما انتقل بعد لك إلى فريق الهلال بالدوري السعودي براتب أسبوعي 2.5 مليون جنيه إسترليني فيما بلغ إجمالي أرباحه 193.8 مليون جنيه إسترليني.

