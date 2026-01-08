

وكالات

أعلنت شركة فولفو للسيارات السويدية، ارتفاع حجم مبيعات ديسمبر 2% ليصل إلى 75049 سيارة، إذ قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا والولايات المتحدة لكنها تراجعت في الصين، مما أدى إلى انخفاض إجمالي حجم المبيعات على مدار العام إلى 7%.

وتأثرت فولفو، المملوكة بأغلبية أسهمها لشركة جيلي القابضة الصينية، برسوم الاستيراد التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمنافسة الشرسة وتباطؤ سوق السيارات الكهربائية.

وسرحت فولفو في عام 2025 نحو 3 آلاف موظفا، إذ أبطأت وتيرة الاستثمارات واتخذت خطوات لنقل إنتاج بعض السيارات الهجينة إلى الولايات المتحدة.

وقالت فولفو في بيان، إن مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل ارتفعت 28% على أساس سنوي في ديسمبر.

وفي أوروبا والولايات المتحدة ارتفعت 33% و43% على الترتيب، في حين شهدت السوق الصينية انخفاضا 80%.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية إجمالا 6% مع انخفاض مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن.

وأضافت الشركة: "رغم التحديات التي تواجهها السوق التي لا تزال تتعرض لضغوط على جبهات متعددة، فإننا نشعر بالتفاؤل لرؤية زيادة في تسليم منتجاتنا الكهربائية بالكامل".

وباعت الشركة في عام 2025 ما مجموعة 710042 سيارة، إذ كانت الصين، تليها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسويد، أكبر أسواقها، وفقا لسكاي نيوز.