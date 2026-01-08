إعلان

ما هو "أمازون أليكسا+" الذي أعلنت BMW تزويد إحدى سياراتها به؟

كتب : مصراوي

01:14 م 08/01/2026

أمازون أليكسا+

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ميونخ - (د ب أ):

أعلنت شركة بي إم دبليو عن تزويد سيارتها iX3 الكهربائية الجديدة بمساعد الذكاء الاصطناعي أمازون أليكسا+ ضمن مزايا المساعد الشخصي الذكي "Intelligent Personal Assistant" من بي إم دبليو اعتبارا من النصف الثاني من عام 2026 على أبعد تقدير.

تفاعل بديهي

وأوضحت الشركة الألمانية أن استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي يتيح للركاب التفاعل بشكل بديهي وذكي مع السيارة في حوار طبيعي، مشيرة إلى أن التفاعل يتضمن تشغيل وظائف السيارة، بالإضافة إلى الوصول إلى المعلومات والمعرفة خارج السيارة.

ولأول مرة، يمكن طرح عدة أسئلة في نفس الوقت في جملة واحدة، تتعلق بكل من السيارة والمعرفة العامة.

بث الموسيقى

وتسمح القدرة على ربط مساعد بي إم دبليو الشخصي الذكي بحساب أمازون بالبحث عن الموسيقى وبثها والوصول إلى الأخبار الحالية واستخدام محتويات أخرى.

يشار إلى أن الذكاء الاصطناعي المستخدم في المساعد الشخصي الذكي من بي إم دبليو يعتمد على نموذج لغة كبير (LLM)، وهو عبارة عن ذكاء اصطناعي توليدي يفهم اللغة وقادر على صياغة نفسه.

صناعة السيارات بي إم دبليو سيارات المستقبل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أول رد فعل من كهربا بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي
رياضة محلية

أول رد فعل من كهربا بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

شعبة الأدوية تحذر من تداعيات "التتبع الدوائي": تهدد بانهيار سلاسل التوريد
أخبار مصر

شعبة الأدوية تحذر من تداعيات "التتبع الدوائي": تهدد بانهيار سلاسل التوريد
خطوات استخراج جواز سفر "أون لاين" لأول مرة في 2026
حوادث وقضايا

خطوات استخراج جواز سفر "أون لاين" لأول مرة في 2026
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
مسرح و تليفزيون

30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رغم انخفاضه عالميا.. سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية