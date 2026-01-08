ما هو "أمازون أليكسا+" الذي أعلنت BMW تزويد إحدى سياراتها به؟

ميونخ - (د ب أ):

أعلنت شركة بي إم دبليو عن تزويد سيارتها iX3 الكهربائية الجديدة بمساعد الذكاء الاصطناعي أمازون أليكسا+ ضمن مزايا المساعد الشخصي الذكي "Intelligent Personal Assistant" من بي إم دبليو اعتبارا من النصف الثاني من عام 2026 على أبعد تقدير.

تفاعل بديهي

وأوضحت الشركة الألمانية أن استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي يتيح للركاب التفاعل بشكل بديهي وذكي مع السيارة في حوار طبيعي، مشيرة إلى أن التفاعل يتضمن تشغيل وظائف السيارة، بالإضافة إلى الوصول إلى المعلومات والمعرفة خارج السيارة.

ولأول مرة، يمكن طرح عدة أسئلة في نفس الوقت في جملة واحدة، تتعلق بكل من السيارة والمعرفة العامة.

بث الموسيقى

وتسمح القدرة على ربط مساعد بي إم دبليو الشخصي الذكي بحساب أمازون بالبحث عن الموسيقى وبثها والوصول إلى الأخبار الحالية واستخدام محتويات أخرى.

يشار إلى أن الذكاء الاصطناعي المستخدم في المساعد الشخصي الذكي من بي إم دبليو يعتمد على نموذج لغة كبير (LLM)، وهو عبارة عن ذكاء اصطناعي توليدي يفهم اللغة وقادر على صياغة نفسه.