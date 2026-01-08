واصل سعر الذهب اليوم في مصر الانخفاض بنحو 7 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس 8-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3955 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5085 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5933 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6780 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب نحو 47464 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 67800 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 210858 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 339000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46% إلى نحو 4435 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.