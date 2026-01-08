مسؤول ببعثة منتخب مصر يكشف حقيقة حقن محمد الشناوي بالبلازما

نفى مصدر مسؤول داخل بعثة منتخب مصر في المغرب، صحة الأنباء المتداولة بشأن إصابة الحارس محمد الشناوي وعدم قدرته على المشاركة في مباراة دور الثمانية أمام كوت ديفوار، المقررة يوم السبت المقبل ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح جمال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الشناوي سليم تماماً وسيكون حاضراً في المباراة، مؤكداً أن تمزق الخلفية الذي كان يعاني منه الحارس سابقاً لم يعد يظهر عليه أي أعراض في الوقت الحالي.

وأشار الغندور إلى أن ما تردد عن حقن الشناوي بالبلازما لتجهيزه للمواجهة غير صحيح، مشدداً على جاهزية الحارس للعب أساسياً أمام المنتخب الإيفواري السبت المقبل.