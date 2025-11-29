خلال نوفمبر.. أرخص سيارة "يابانية" عائلية 2026 في مصر

أرخص 5 سيارات كهربائية زيرو في مصر.. تبدأ من 585 ألف جنيه

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة صني سيدان العائلية موديل 2026 في السوق المحلي بأربعة فئات مختلفة التجهيزات خلال شهر نوفمبر الجاري.

وتعد نيسان صني المجمعة في مصر السيارة الأرخص التي تنتمي لعلامة يابانية في السوق المحلي، إذ تبدأ أسعاراها من 645.000 جنيه للفئة المانيوال.

تقدم نيسان صني 2026 في مصر بأسعار رسمي يبدأ من 645.000 جنيه للفئة الأولى مانيوال، والفئة الأولى أوتوماتيك سعرها 695.000 جنيه، والفئة الثانية من صني 745.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 795.000 جنيه.

نستعرض مواصفاتها فيما يلي:

الأبعاد

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

المحرك

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

التسارع

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

أنظمة الأمان

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

