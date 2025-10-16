أودي تطرح Q3 الجديدة بتعديلات محدودة وسعر يعادل 2.4 مليون جنيه.. صور

فولكس فاجن تايرون تظهر في مصر لأول مرة في هذا الموعد؟

برلين - (د ب أ):

طرحت شركة السيارات الفارهة الألمانية أودي الجيل الجديد من سيارتها Q3 من فئة السيارات متعددة الاستخدام ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) ، وإن كانت تبدو شبيهة جدا بالجيل الثاني الذي حلت محله.

وتعتبر تقنية الإضاءة الجديدة المعتمدة على وحدات الإضاءة متناهية الصغير تعمل بتقنية الباعث الضوئي الثنائي (إل.إي.دي) حيث يضم كل مصباح أمامي حوالي 25.6 ألف نقطة إضاءة.

وخلافًا لتوزيع الإضاءة السابق، الذي كان مجرد تصميم مميز، توفر التقنية الجديدة وظائف عملية أيضا، حيث تعكس المصابيح الأمامية خطوطها على الطريق لتوجيه السائق نحو المسار، وتحذر من المخاطر عند التجاوز، وتضيء الطريق المجاور قبل تغيير الحارة المرورية.

وكما كان الحال مثل الإصدار السابق، سينافس الإصدار الجديد من السيارة كيو 3 سيارات مثل بي.إم.دبليو إكس1 وبي.إم.دبليو إكس2 ومرسيدس بنز جي.إل.أيه ولكزس يو.إكس وفولفو إكس.سي40.

وتقدم أودي السيارة في فئتين الأولى إس.يو.في عادية بباب خلفي عمودي إلى حد كبير والأخرى بباب خلفي رياضي (سبورتباك) وسقف أكثر أناقة لتجمع بين الطابع الرياضي الكوبيه والاستخدام العملي للسيارات ذات الخمسة أبواب.

يبدأ سعر كيو3 الجديدة في ألمانيا من 44.600 يورو (مليونين و471 ألف جنيه مصري) تقريبًا للفئة القياسية مع إضافة 1.850 يورو للحصول على فئة سبورت باك.

في الوقت نفسه تم تعديل مفهوم التحكم الداخلي، حيث تم استبدال أعمدة التوجيه المعتادة بمجموعة أزرار.

كما تتميز السيارة كيو3 الجديدة بإطار رقمي ينحني بسلاسة حول عجلة القيادة، وقد وضعت أودي جميع أدوات التحكم الإضافية الأخرى تقريبا على ما يفترض أن يكون إطارا واحدا أنيقا على جانب عجلة القيادة.

ورغم ذلك قد يحتاج السائقون إلى بعض الوقت ليعتادوا على استخدام الأزرار المستخدمة للمؤشرات والمساحات ومصابيح الضوء العالي بسلاسة.

بفضل قاعدة عجلاتها التي يبلغ طولها 2.68 متر، تتوفر مساحة واسعة في الأمام والخلف. ومرة ​​أخرى، يستفيد عملاء كيو3 من مقعد خلفي متحرك، مما يتيح لهم التوازن بين مساحة الركبة وسعة صندوق الأمتعة.

تبلغ سعة صندوق الأمتعة في الهاتشباك 488 لترًا كحد أدنى، ويمكن زيادتها إلى 575 لترًا ثم إلى 1386 لترا. أما من يطلبون طراز سبورتباك فسيحصلون على سيارة أكثر أناقة، لكنهم سيخسرون 100 لتر من مساحة الأمتعة.

في الوقت نفسه رفعت أودي قدرة بطارية المحرك الكهربائي إلى 7ر25 كيلوواط/ساعة، مما يتيح وصول مدى السيارة بالمحرك الكهربائي إلى 119 كيلومتراً. بعد ذلك، يمكن شحن سيارة كيو3 بما يصل إلى 50 كيلوواط من التيار المستمر.

كما يمكن للمحرك الكهربائي وحده دفع هذه السيارة بسرعة تصل إلى 140 كيلومترا في الساعة، ولكن عندما تكون البطارية فارغة أو يصبح الضغط على دواسة الوقود ثقيلاً، يبدأ محرك الاحتراق الداخلي في العمل.

وتصل قدرة نظام المحرك في السيارة إلى 200 كيلوواط/272 حصانا مع سرعة قصوى تبلغ 215 كيلومترا في الساعة.

وتتيح الشركة الألمانية فئتين من المحركات للسيارة كيو3 الجديدة الأولى بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر وقدرة 110 كيلوواط/150 حصانا أو 150 كيلووات/204 أحصنة، والثانية بمحرك بنزين سعة 2 لتر بقدرة 195 كيلوواط/265 حصانا. كما تتيح فئة بمحرك ديزل (سولار) سعة 2 لتر بقدرة 110 كيلوواط/150 حصانا.

كما يمكن طلب المحركات الأقوى بنظام الدفع الرباعي بدلاً من الدفع الأمامي.