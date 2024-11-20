لهذا السبب.. عمال مصانع فولكس فاجن يطالبون بتخفيض رواتبهم

فولفسبورج - (د ب أ):

تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق مصانع وتسريح عمال.

يأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية. من جانبه، قال تورستن جروجر مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو"، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".

وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكس فاجن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.

وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.

ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 5.1% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.

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