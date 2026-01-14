في عام واحد.. الصين تتفوق على نفسها وتبيع أكثر من 34 مليون سيارة

بكين - (د ب أ):

أظهرت بيانات صادرة عن رابطة مصنعي السيارات في الصين الأربعاء، وصول إنتاج ومبيعات السيارات في الصين خلال العام الماضي إلى أكثر من 34 مليون سيارة وهو رقم قياسي جديد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات الرابطة القول إن إجمالي إنتاج السيارات في الصين وصل خلال العام الماضي إلى 34.531 مليون سيارة بزيادة نسبتها 10.4% مقارنة بالعام السابق، في حين زادت المبيعات بنسبة 9.4% سنويا إلى 34.4 مليون سيارة.

واستمرت الصين في المركز الأول كأكبر دولة في العالم من حيث إنتاج ومبيعات السيارات للعام السابع عشر على التوالي. واستمر الإنتاج والمبيعات فوق 30 مليون سيارة سنويا للعام الثالث على التوالي.

في الوقت نفسه تسارعت وتيرة نمو قطاع السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة سواء السيارات الكهربائية أو الهجين حيث وصل إجمالي إنتاج ومبيعات القطاع إلى 16.626 مليون سيارة و16.49 مليون سيارة ، بمعدل نمو سنوي يبلغ 29 و28.2% على الترتيب أيضا.

كما ظلت الصين أكبر دولة في العالم من حيث مبيعات وإنتاج سيارات الطاقة الجديدة للعام الحادي عشر على التوالي