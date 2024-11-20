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بسعر أقل 160 ألف جنيه.. طرح أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين الجديدة بمصر

02:15 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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    أوبل موكا بلاك إديشن
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كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، عن طرح نسخة جديدة Black Special Edition من موكا الكروس أوفر الجديدة خلال شهر نوفمبر الجاري

تأتي أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين الجديدة بسعر رسمي مليون 390 ألف جنيه، وهو سعر أقل بقيمة 160 ألف جنيه عن موكا نسخة GS Line.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين الجديدة بالسوق المصري:

تعتمد موكا Black Special Edition على محرك تربو سعة 1.2 لتر مكون من 3 أسطوانات بقوة 130 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر عند 1750 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ويبلغ معدل استهلاك الوقود 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

تأتي نسخة موكا الجديدة بعدد كبير من أنظمة الأمان المتطورة وفي مقدمتها 8 وسائد هوائية، ونظام مانع انغلاق الفرامل ABS، ونظام توزيع جهد الفرامل الإلكتروني EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التنبيه عند الخروج عن المسار.

كما تمتلك السيارة نظام عرض السرعات المرورية، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي الذي يساعد في الحفاظ على السرعة المثلى، ونظام مساعدة السائق على الانتباه أثناء القيادة، ونظام تنبيه التصادم الأمامي، وكاميرا خلفية بزاوية 180 درجة، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين مجهزة بباقة من وسائل الراحة والتكنولوجيا بينها شاشة مقاس 12 بوصة لعرض المعلومات، إضافة إلى شاشة مقاس 10 بوصة مزودة بأنظمة Android Auto و Apple CarPlay ، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، مع ميزة الاتصال عبر Wi-Fi.

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Black Special Edition أوبل موكا سيارات جديدة
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