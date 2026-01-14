قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها "شانجان" بمصر

تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة شانجان الصينية في مصر، السيارة شانجان CS35-Plus الكروس أوفر العائلية موديل 2026 كأرخص طرازاتها محليًا خلال شهر يناير 2026 الجاري.

تبدأ أسعار شانجان CS35-Plus موديل 2026 في السوق المصري من 950 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 50 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 150 ألف جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار مواصفات شانجان CS35-Plus الجديدة بمصر:

الأبعاد والمساحات

تقدم سيارة شانجان بطول 4330 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1660 مم، مع طول قاعدة العجلات 2600 مم، مساحة تخزين خلفية تصل إلى 403 لتراً، عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

منظومة القوة والحركة

شانجان CS35 plus ، مزودة بمحرك تربو 4 سلندر 1400 سي سي، يمنحها قوة 160 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، و260 نيوتن متر للعزم الأقصى، تقدم السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات.

وسائل الأمان

تشمل وسائل الأمان بـ CS35 plus 6 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية وستائرية، وفرامل مضادة للانغلاقABS، ونظام الاتزان الإلكترونيESP، وبرامج التوازن عند المرتفعات والمنحدراتHill assist ، تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونية Auto Hold Control.

تمتلك السيارة أيضًا مزيل ضباب خلفي وبالمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب خلفية، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرات للرؤية الخلفية والنقطة العمياء اليمنى ورؤية 360° لمحيط السيارة، وخاصية تحديد وتحذير الاصطدام الأمامي FCWوخاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ.AEB

المقصورة الداخلية

تقدم شانجان CS35 plus بوسائل وأنظمة ترفيه تشمل حساس إضاءة أتوماتيك، ومفتاح ذكيSmart Key ، وإمكانية إدارة المحرك عن بُعد، ومخارج USB أمامية وخلفية، ومثبت سرعة، مع نظام تثبيت السرعة التكيفي، وفتحة سقف كهربائية.

ويتوفر بالسيارة أيضًا شاحن هوائي للهاتف الجوال، وإمكانية فتح صندوق الأمتعة كهربائياً، وشاشة 10 بوصة للمعلومات والترفيه، مع خاصية عرض الهاتف على الشاشة، وعجلة قيادة متعددة المهام، و6 سماعات، ونظام Bluetoothللهاتف.

كما تقدم مقصورة السيارة الجديدة، بمخرج كهرباء 12 فولت، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وتكييف هواء يدوي أو كهربائي حسب الفئة، وفتحات تهوية خلفية للتكييف، مع إمكانية تعديل كرسي السائق كهربائياً في اتجاهين، ومسند يد خلفي مع حامل أكواب.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. طرح شيفرولية كابتيفا الكهربائية لأول مرة في مصر

رابطة التجار: بيع 300 ألف سيارة بمصر أمر طبيعي.. وننتظر 20 علامة صينية جديدة

بسبب الصين.. مرسيدس الألمانية تفقد 10% من مبيعاتها العالمية في 2025