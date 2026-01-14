زوجة محمد حمدي توجه له رسالة رومانسية بعد نشر التشكيل بصورته

"استحواذ للأسود واشتباكات بين الجهازين".. ملخص شوط مصر والسنغال الأول في

القاهرة - مصراوي

نشرت شيرين حمدي زوجة محمد حمدي لاعب منتخب مصر وبيراميدز الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تشكيل منتخب مصر الذي حرصوا على وجود محمد حمدي على رأس صورة التشكيل.

وظهرت شيرين عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" بنشر صورة تشكيل المنتخب الذي كان على البوستر الاساسي اللاعب محمد حمدي رغم إصابته كدعم له.

وعلقت شرين على الصورة قائلا: "ترجعلي بالسلامة ياحبيبي"

ولم يشارك محمد حمدي في مباراة منتخب مصر والسنغال بسبب إصابته بالرباط الصليبي في مباراة منتخب بنين في دور الـ 16.