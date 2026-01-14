مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

0 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

زوجة محمد حمدي توجه له رسالة رومانسية بعد نشر التشكيل بصورته

كتب : مصراوي

07:26 م 14/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (13) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (6) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (7) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (5) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (4) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (9) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (10) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته (2) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 20 صورة
    محمد حمدي وزوجته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي

نشرت شيرين حمدي زوجة محمد حمدي لاعب منتخب مصر وبيراميدز الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تشكيل منتخب مصر الذي حرصوا على وجود محمد حمدي على رأس صورة التشكيل.

وظهرت شيرين عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" بنشر صورة تشكيل المنتخب الذي كان على البوستر الاساسي اللاعب محمد حمدي رغم إصابته كدعم له.

وعلقت شرين على الصورة قائلا: "ترجعلي بالسلامة ياحبيبي"

ولم يشارك محمد حمدي في مباراة منتخب مصر والسنغال بسبب إصابته بالرباط الصليبي في مباراة منتخب بنين في دور الـ 16.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد حمدي محمد حمدي مباراة منتخب مصروالسنغال كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حوادث وقضايا

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
ماذا يحدث في ملعب ابن بطوطة بمباراة مصر والسنغال؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا يحدث في ملعب ابن بطوطة بمباراة مصر والسنغال؟
"استحواذ للأسود واشتباكات بين الجهازين".. ملخص شوط مصر والسنغال الأول في
رياضة عربية وعالمية

"استحواذ للأسود واشتباكات بين الجهازين".. ملخص شوط مصر والسنغال الأول في
التعليم: لا توجد محاكمة للوزير في قضية مدرسة المنيا
أخبار مصر

التعليم: لا توجد محاكمة للوزير في قضية مدرسة المنيا
تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
أخبار مصر

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور