لصلاح ومرموش.. مشجعو السويس يتوقعون فوز مصر على السنغال بهدفين (فيديو وصور)

كتب : حسام الدين أحمد

07:15 م 14/01/2026
    اب حرص على اصطحاب طفلة لمشاهدة المبارة

السويس - حسام الدين أحمد:

رغم الطقس البارد الذي يفرض نفسه بمدينة السويس، أضفت الأجواء الحماسية لتشجيع المنتخب دفئًا بين الحضور، في مشهد مميز بالمقاهي الشعبية وسط صيحات المشجعين وانفعالاتهم مع كل هجمة كروية.

ونشرت صفحة "مصراوي" بثًا مباشرًا على موقع فيسبوك لآراء مشجعي السويس وتوقعاتهم لنتيجة مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

واتفق المشجعون على تحقيق المنتخب الفوز، بين توقعات بنتيجة "2_0" و"2_1"، بينما تباينت الآراء حول أسماء من سيحرز الأهداف. وتوقع أغلب المشجعين أن يسجل اللاعب الدولي محمد صلاح والمهاجم عمر مرموش، بالإضافة إلى خط الوسط أمام عاشور.

وسادت حالة من الترقب والقلق بين المشجعين مع بدء المباراة، التي وصفها بعضهم بأنها "ثأرية"، بعد خروج المنتخب من بطولة كأس العالم إثر مواجهة السنغال.

الطقس السويس بطولة أمم أفريقيا مشجعي السويس مباراة مصر والسنغال

