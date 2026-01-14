ماذا يحدث في ملعب ابن بطوطة بمباراة مصر والسنغال؟

رسمياً.. غياب لاعب منتخب مصر عن المباراة المقبلة بكأس الأمم الأفريقية

"استحواذ للأسود واشتباكات بين الجهازين".. ملخص شوط مصر والسنغال الأول في

"مع محمد هاني".. لقطة مثيرة للجدل من مدرب منتخب السنغال في الشوط الأول

تغطية: محمد عبدالهادي:

تنطلق مباراة مصر والسنغال في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويستعرض "مصراوي"، تغطية خاصة لمباراة مصر والسنغال ومتابعة أبرز الأحداث في اللقاء كالتالي:

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لموقعة السنغال

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

إحماء لاعبو منتخب مصر في ملعب ابن بطوطة

أجري لاعبو منتخب مصر عمليات الإحماء في ملعب ابن بطوطة قبل دقائق قليلة من مباراة مصر والسنغال.

لميس الحديدي تدعم منتخب مصر أمام السنغال

نشرت الإعلامية لميس الحديد رسالة دعم للاعبو المنتخب المصري قبل مباراتهم الهامة أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

رسميًا حسام عبدالمجيد يغيب عن مباراة مصر المقبلة

تلقى منتخب مصر ضربة موجعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تأكد غياب المدافع حسام عبد المجيد عن المباراة المقبلة، سواء كانت النهائي أو مواجهة تحديد المركز الثالث، بسبب تراكم البطاقات الصفراء

عناق حار بين محمد صلاح وساديو ماني قبل بداية المباراة

عناق أسد التيرانجا السنغالي " ساديو ماني "للفرعون المصري" محمد صلاح" قبل بداية مباراة المنتخبين بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

سقود وإصابة كوليباي وخروجه من مباراة مصر والسنغال

هكذا انتهت مشاركة كاليدو كوليبالي في كأس الأمم الأفريقية، فقد أنهت إصابة في الفخذ مشاركته القصيرة في المغرب.

منتخب السنغال يسيطر على المباراة ونسبة الاستحواذ تزيد عن 60 في المائة، وسط تراجع وتحفظ دفاعي للاعبي المنتخب المصري.

"زي فرعوني".. 10 صور ترصد الحضور الجماهيري في مباراة مصر والسنغال

تزينت مدرجات ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية، بالقميص الأحمر من جانب كل عشاق المنتخب الوطني، الذين حرصوا على التواجد في المدرجات لدعم الفراعنة، في مباراة نصف النهائي أمام السنغال

‏اشتباك بين الجهازين المصري والسنغالي .. وحسام حسن يحاول تهدئة الموقف ..

إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

إحصائيات الشوط الأول بين مصر والسنغال