شيخ الأزهر: توحيد المصريين كان الهم الأول للرئيس منذ توليه منصبه

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:24 م 14/01/2026

الدكتور أحمد الطيب

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر:"إن غاية ما أطمح إليه فيما تبقى من عمري، العون من الله لنصرة الضعيف والمظلوم أينما كان وأيًا كان دينه أو اعتقاده".

جاء ذلك خلال حوار شيخ الأزهر مع جريدة صوت الأزهر التي تصدر أسبوعيا عن المشيخة.

وأضاف شيخ الأزهر، أن الرئيس السيسي اختار خلال عدوان إسرائيل على غزة الطريق الذي يليق بتاريخ مصر، مؤكدًا أن الدولة بقيادتها تعاملت مع المسألة بـ شرف بالغ رغم الضغوط والإغراءات.

وأكد أن الرئيس السيسي منذ يومه الأول كان همه الأساسي توحيد المصريين جميعا، ورأينا منه تقديرا كبيرا ودعما متواصلا لدور الأزهر ومكانته.

وعن منع دعمه لفلسطين ومعارضته للمثلية وإسرائيل حصوله على جائزة نوبل، قال شيخ الأزهر: لو كان ذلك صحيحًا فقد حصلت على ما هو أهم من أي جائزة.

